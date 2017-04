Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dovčeva predstava Tesla, s katero se bo festival končal, se sprehodi skozi devet poglavij Teslovega življenja, ki s pomočjo glasbe, poskusov, biografskih odlomkov in citatov dostopno predstavijo svet Nikole Tesle, njegovih izumov ter predvsem njegove neizmerne humanistične želje po izboljšavi sveta za naslednje generacije. Foto: Ana Torkar Kus Gledališka šola Prve gimnazije Maribor bo na oder postavila Živinsko komedijo (po predlogi Orwellove Živalske farme), II. gimnazija Maribor (gledališče Gnosis) pa je, prav tako po navdihu Orwella, pripravila predstavo Leto XXXX po motivih G. Orwella. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Transgeneracije in ustvarjalnost slovenskih dijakov

Začenja se festival Transgeneracije 2017

10. april 2017 ob 09:50

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na festivalu Transgeneracije, ki ga bo ta teden gostil Cankarjev dom, se bodo z gledališkimi in plesnimi predstavami ter likovnimi, fotografskimi in video deli predstavili dijaki iz vse Slovenije.

V Cankarjevem domu se bo popoldne začel festival sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije 2017. Festival je namenjen prikazu gledališke, plesne, likovne in videoustvarjalnosti dijakov. Ob 16. uri ga bo uvedlo odprtje razstave na natečaj prispelih likovnih, fotografskih in videodel v veliki sprejemni dvorani CD-ja.

V sklopu festivala bo danes v Gledališki dvorani Gimnazije Nova Gorica na sporedu predstava Alamut po romanu Vladimirja Bartola in v izvedbi dijakov novogoriške gimnazije. Program še enajstih plesnih in gledaliških predstav bo potekal od 10. do 14. aprila, in 18. aprila, razstava pa bo na ogled do 20. aprila.

Mlade zanima angažirana umetnost

Gledališka šola Prve gimnazije Maribor bo na oder postavila Živinsko komedijo (po predlogi Orwellove Živalske farme), II. gimnazija Maribor (gledališče Gnosis) pa je, prav tako po navdihu Orwella, pripravila predstavo Leto XXXX po motivih G. Orwella. V predstavi Po motivih romana Krasni novi svet Aldousa Huxleyja bo 96 dijakov SVŠGL vstopilo v svet klasičnega romana, medtem ko ekipa Gimnazije Šentvid v Zadnjem izhodu razmišlja o tematiki samomora. Vse točke s programa Transgeneracij boste našli tukaj.

Na razpis CD za Transgeneracije je letos prispelo več kot 100 prijav, prejeli pa so predvsem številna likovna dela. Med deli so izbirali selektorji: Matej Bogataj in Jakob Ribič (gledališke predstave), Meta Lavrič (plesne predstave), dr. Beatriz Tomšič Čerkez (likovna dela), Borut Krajnc (fotografska dela) ter Uroš Smasek in Ana Draksler (videodela).

S svojimi deli na festivalu sodelujejo Dijaški dom Ivana Cankarja, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Ledina, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto, Zavod Sv. Stanislava - Škofijska klasična gimnazija ter Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana.

Festival se bo sklenil 20. aprila s podelitvijo priznanj najboljšim gledališkim in plesnim skupinam ter avtorjem izdelkov vizualnih umetnosti. V Štihovi dvorani bo sledila sklepna, glasbeno-gledališka predstava Tesla v izvedbi Janeza Dovča.

A. J.