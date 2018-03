Tresk znova v službi povezovanja domačih založnikov, distributerjev in ustvarjalcev

Deveti festival v Kinu Šiška in Klubu K4

15. marec 2018 ob 16:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letošnji, deveti Tresk, glasbeno-založniški dogodek Radia Študent - ki v četrtek zavzema Kino Šiška, v petek pa Klub K4 -, tudi tokrat povezuje sejmišče nosilcev zvoka, vizualne natečaje, delavnice in koncerte.

Tresk #9 ohranja utečeno tradicijo, da kot eden prvih festivalov v koledarskem letu tako najširši javnosti še pred poletnimi festivali predstavi manj znane in še neuveljavljene izvajalce, ki si glede na svojo kakovost po mnenju organizatorjev zaslužijo širšo podporo. Prav tako pa s tradicionalnim sejmiščem ostaja tudi festival, ki združi številne založnike na slovenskih tleh.

Pletenje tesnejših mrež vseh vpletenih

Ta glasbeno-založniški dogodek, ki ga Radio Študent tako kot nekatere svoje druge dogodke oziroma projekte organizira na vsakoletni ravni, tematizira slovensko alternativno glasbeno sceno in plete socialno mrežo glasbenikov, vizualnih ustvarjalcev, založnikov, distributerjev, organizatorjev, medijev ter tudi podpornikov in poslušalcev.

Sejmišče, na katerem okoli 20 založb ponuja na voljo svoje nedavne in tudi starejše izdaje, je v Kinu Šiška mogoče obiskati v četrtek, 15. marca, med 18. in 23. uro. Na ta večer bodo razglasili tudi nagrajence vizualnih natečajev, na katere je prispelo 36 podob albumov, 23 podob glasbenega dogodka in 67 koncertnih fotografij, nagrajena dela pa bodo nato na ogled v Pritličju od 16. do 23. marca.

Ponovna obuditev novovalovskih legend

Četrtkov glasbeni program v Kinu Šiška uvaja nastop zasedbe Zero6teen, ki po besedah organizatorjev pretresa prizorišče domačega raperskega meteža, oživlja zakotne ljubljanske ulice in snuje nove prevrate svojega žanra. Sledi nastop skupine Container Doxa, ki ob tej priložnosti premierno predstavlja svoj prvenec Less Than Nothing, ki je te dni izšel pri Založbi Radia Študent.

Oder Kina Šiška zavzemajo nato še ponovno obujene legende jugoslovanskega novega vala Grupa 92. Četrtkov večer prinaša še ljubljanski tandem Buraza, ki tokrat nastopa prvič v živo pod tem imenom.

Petkovo dogajanje v ljubljanskem podzemlju

Drugi dan festivala se dogajanje seli v kletni Klub K4 z osrednjim nastopajočim Mo Vibez, ki prihaja z Dunaja. "Odkar je v pariških Red Bull Studios speljal nekaj studijskih seans z legendarnim producentom Evil Needle, Mo Vibez postaja vse bolj priznan ritmoklepač," so med drugim o njem zapisali v najavi dogodka.

Domačo podporo na petkov večer nudijo Junker, kaluza8, Tschimy, Pinta in simon$ezdie, torej člani Spejs kolektiva ter Čunfa iz kolektiva Trite, Whynnel, ki pripada kolektivoma Heroic in Loot the Poor, ter Cookie, član kolektiva Trillity. Na ta večer za vizualije skrbi VJ-ka 5237, sicer rezidentka Kluba K4.

P. G.