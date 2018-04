Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenski film Rudar je prejel nagrado za najboljšo moško vlogo, nagrado filmskih kritikov in posebno nagrado za mir. Foto: Slovenski filmski center Režiserka Hanna Slak je v Teheranu izrazila željo, da bi v svetu filma sodelovalo več iranskih žensk. Foto: Slovenski filmski center Mednarodni filmski festival Fajr v Teheranu je najstarejši filmski festival v regiji in Aziji ter velja za enega najpomembnejših kulturnih dogodkov v državi. Foto: EPA Dodaj v

Tri nagrade za slovenski film Rudar na iranskem filmskem festivalu

"V svetu filma bi moralo biti več iranskih žensk"

28. april 2018 ob 14:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Film Rudar, za katerega je scenarij napisala in ga režirala Hanna Slak, je na 36. mednarodnem filmskem festivalu Fajr v Teheranu prejel tri nagrade. Osvojil je nagrado za najboljšo moško vlogo, nagrado filmskih kritikov in posebno nagrado za mir.

Igrani celovečerni film režiserke Hanne Slak gradi na resničnih dogodkih iz življenja zasavskega rudarja Mehmedalije Alića in njegovi avtobiografiji Nihče. Pripoveduje pretresljivo zgodbo o rudarju, ki se bori za dostojen pokop žrtev povojnih pobojev. Na zaključni slovesnosti v četrtek je režiserka med drugim izrazila željo, da bi bilo v svetu filma udeleženih več iranskih žensk.

Mednarodni filmski festival Fajr v Teheranu je najstarejši filmski festival v regiji in Aziji ter velja za enega najpomembnejših kulturnih dogodkov v državi. Med 19. in 26. aprilom je bilo predstavljenih 120 filmov iz 54 držav. Festivala so se udeležili številni mednarodno priznani filmski ustvarjalci, vključno z ameriško legendo Oliverjem Stonom, igralcem Francom Nerom, Jean-Pierre Leaudom in glasbenim ustvarjalcem Nicolo Piovanijem. Posebna pozornost je bila namenjena italijanskemu filmu, so zapisali na ministrstvu za zunanje zadeve.

Režiserki je posebno nagrado za mir sicer izročil prav omenjeni filmski ustvarjalec Stone. Njegova prisotnost na festivalu je v Iranu in tujini naletela na velik odziv, zlasti zaradi njegovih izjav na račun zunanje politike ZDA. Ob obisku Stona v Iranu se je ugibalo o namenih njegovega prihoda ter možnih snemanja filma o enem izmed iranskim vidnejših politikov, kar pa je ameriški režiser odločno zanikal.



MMC-jev intervju s Hanno Slak:

Rudar: prometejski lik, ki išče pot iz zgodovinske slepe ulice





Srečanje z ministrom, novinarji in študenti

Podelitve nagrad na zaključni prireditvi festivala se je udeležila tudi slovenska veleposlanica v Teheranu Kristina Radej, ki se je na prireditvi med drugim srečala z ministrom za kulturo in islamske smernice Seyyedom Abbasom Salehijem.

Med obiskom Irana se je Hanna Slak med drugim udeležila tudi novinarske konference na slovenskem veleposlaništvu v Teheranu, kjer je v pogovoru z novinarji iranskih dnevnikov Tehran Times in Iran Daily ter tiskovnih agencij IRNA, ISNA in Mehr odgovarjala na širše zastavljena vprašanja, ki so se dotikala tudi aktualnih razmer na Bližnjem vzhodu.

V spremstvu slovenske veleposlanice je režiserka obiskala še Iransko mladinsko filmsko zvezo (IYCS) v Teheranu, kjer je s študenti opravila sociološko analizo filma Rudar. Govorili so tudi o ustvarjalnem procesu izdelave celovečernih filmov, primerjali pristope v odnosu do dokumentarnega in kratkega filma, ter se dotaknili izobraževalnega sistema in okolja za študij na tem področju v Sloveniji.

G. K.