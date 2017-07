"Trije ameriški junaki z vlaka" se v režiji Eastwooda odigrajo kar sami

Preprečili morebiten tragičen izid za vse potnike vlaka

13. julij 2017 ob 12:30

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Kot je znano, bo 87-letni Clint Eastwood režiral film The 15:17 to Paris po zgodbi treh Američanov, ki so leta 2015 na vlaku, namenjenem v Pariz, uspeli preprečiti teroristični napad.

Zdaj pa so v javnost prišle informacije, da bodo v prihajajočem projektu legendarnega igralca in režiserja sami sebe zaigrali kar resnični junaki Anthony Sadler, Alek Skarlatos in Spencer Stone, poroča BBC.

Eastwoodov najnovejši film bo nastal po knjigi The 15:17 to Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes, ki so jo po dogodku trije junaki napisali z novinarjem Jeffreyjem E. Sternom. Za dejanje so trije Američani prejeli častni znak francoske legije časti, režiser jim je lani izročil nagrado za junaštvo, v Beli hiši pa jih je sprejel tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama.

Terorist maroške narodnosti Ayoub El Khazzani, ki naju bi bil povezan z Islamsko državo, se je 21. avgusta 2015 v Bruslju vkrcal na vlak za Pariz. Bil je oborožen s kalašnikovim, pištolo, olfa nožem ter dovolj streliva, da bi ubil vse potnike na vlaku. Smuknil je v toaleto, kjer je napolnil orožje.

Morda so rešili življenja 500 ljudi

El Khazzani je nato ustrelil in resno ranil enega od potnikov, nato pa so ga ustavili trije prijatelji na popotovanju - pripadnik ameriških zračnih sil Spencer Stone, predstavnik oregonske nacionalne straže Alek Skarlatos ter študent Univerze v Kaliforniji Anthony Sadler. Če prijatelji ne bi izvedli svojega junaškega dejanja, bi lahko v morilskem pohodu umrlo do 500 ljudi.

Poleg Sadlerja, Skarlatosa in Stonea bo režiser angažiral tudi tri igralce, ki bodo upodobili trojico v mladih letih, saj bo film osredotočen na njihovo dolgoletno prijateljstvo. Eastwood bo z novo produkcijo nadaljeval svoj sklop filmov, v katerih podaja resnične zgodbe o junaštvu, kot sta Ostrostrelec (2014) in Sully (2016).

Resnični junaki so se sicer že pojavili v filmih, ki so jih navdahnile njihove zgodbe. V filmu Junaško dejanje v režiji Scotta Waugha in Mika McCoyja so denimo nastopili pripadniki posebnih enot ameriške mornarice Tjulnji, navaja BBC.

A. K.