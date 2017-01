Preživite nedeljsko popoldne z Vinetujem

Tri nedelje zapored okrog 15. ure na TV Slovenija 1

29. januar 2017 ob 15:49,

zadnji poseg: 29. januar 2017 ob 16:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Legendarni vestern Vinetu nemškega pisatelja Karla Maya je buril domišljijo bralcev po vsem svetu, natisnili so kar 200 milijonov izvodov.

Poleg tega je množice gledalcev v 60. letih navduševal s filmskimi adaptacijami, pri katerih je bila Jugoslavija koproducentska država. Letos se vrača na male zaslone v obliki miniserije s tremi celovečernimi epizodami v produkciji nemške hiše RTL, snemalna lokacija pa je bila tako kot pri izvirni seriji Hrvaška, natančneje Velebit. Prvega izmed treh delov si lahko ravnokar ogledate na prvem programu TV Slovenija, naslednji bo na sporedu naslednjo nedeljo, 5., tretji in zadnji pa 12. februarja.



Divji zahod okrog leta 1860. Zanesenjaški inženir Karl May iz Evrope prispe v Združene države Amerike. Motri ga brezmejno upanje, da bo ameriško divjino seznanil z dosežki evropske civilizacije. Tu hitro spozna, da bogastvo nove dežele privlači tudi najhujše demone stare celine in da ameriško družbo poganjata pohlep in nasilje. Med prvim izletom v puščavo May utrpi poškodbo, ujame ga sin apaškega poglavarja Vinetu in ga pripelje v pleme kot zapornika.

Pozdravi ga Vinetujeva lepa sestra Nšo-či, v katero se May zaljubi. Sčasoma se spoprijatelji z Vinetujem in dobi apaško ime Stari Shatterhand. Prijatelja se podajata v številne skupne pustolovščine, v iskanje zaklada, v boj proti sovražnikom, medtem pa postajata vse bolj kot brata. V novi adaptaciji nastopi Gojko Mitić v vlogi poglavarja in Vinetujevega očeta. Kot Vinetu pa je nastopil albanski filmski in gledališki igralec Nik Xhelilaj.

A. K.