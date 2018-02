Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Koreografinja in baletna solistka Valentina Turcu bo prav tako nagrajena za vrhunske dosežke v zadnjih dveh letih, še posebej za dramsko zasnovo baletne mojstrovine Evgenij Onjegin. Foto: SNG Maribor / Tiberiu Marta Sorodne novice Državna proslava: "Umetnost je edina prava, neideološka opozicija neumnostim oblasti" Nagrada Prešernovega sklada Valentini Turcu Dodaj v

Trojica baletov v čast 25-letnice ustvarjanja Valentine Turcu

Prelomna predstava Tango leta 1998

14. februar 2018 ob 08:35

Maribor - MMC RTV SLO

V SNG Mariboru z drevišnjo uprizoritvijo Romea in Julije začenjajo koreografsko retrospektivo letošnje nagrajenke Prešernovega sklada Valentine Turcu, ki praznuje 25 let ustvarjanja v tej hiši. Do konca tedna bosta sledila še dva njena izjemno uspešna baleta, Carmen in Jevgenij Onjegin.

Kot so ob tej priliki zapisali v SNG-ju Maribor, je koreografinja v velikih mojstrovinah modernega časa našla svoj neusahljiv vir umetniške inspiracije, ki jo skozi pretanjeno in obenem čustveno močno ekspresijo ter z neprecenljivim čutom do gledališča vedno znova preoblikuje v koherentno plesno mojstrovino. "Prav zaradi vizionarskih idej, edinstvenega in visokoestetskega koreografskega rokopisa, nezmotljivega dramaturškega ritma in perfekcionizma, ki so se jasno pokazali že na začetku njenega umetniškega raziskovanja, jo lahko danes občudujemo kot zrelo ustvarjalko v zahtevnem žanru dramskega baleta," so zapisali na spletni strani.

Svojo kariero je začela kot plesalka, prelomnico v njeni karieri pa predstavlja predstava Tango, ki jo je leta 1998 ustvarila z Edwardom Clugom. "Veliko raznovrstnih rokopisov, kulture, literature in estetike je šlo skozi moje telo, a konstantno sem vedela, da nisem narejena za to, da bi sledila vizijam drugih. Naposled sem sama začela ustvarjati predstave in končno začutila popolno ustvarjalno svobodo," je opisala svoj prehod med ustvarjalce predstav.

Za Romea in Julijo, ki je bil prvič izveden jeseni 2012, pozneje pa je gostoval v Latviji in Franciji, je leta 2013 prejela nagrado Pie in Pina Mlakarja za izjemne dosežke pri režiji in koreografiranju baleta. Za balet Jevgenij Onjegin po motivih romana v verzih Aleksandra Sergejeviča Puškina je koreografinja pretekli teden prejela nagrado Prešernovega sklada za vrhunske dosežke v plesni umetnosti v zadnjih dveh letih, še prej pa Glazerjevo listino, nagrado mesta Maribor. Balet Jevgenij Onjegin so v londonski najprestižnejši strokovni reviji Dance Europe uvrstili med pet najboljših na svetu. "Velika čast je, da smo se z mariborskim baletom zapisali med vrhunce na zemljevidu Evrope. Ta trenutek zdaj nam jasno kaže, kje v resnici smo," je dejala v pogovoru za STA.

