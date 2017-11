Trojica pesnic je ponesla sodobno slovensko poezijo na češka tla

Pesniški festival Mladi mesec v Pragi in Novi Paki

14. november 2017 ob 16:17

Praga - MMC RTV SLO, STA

Alenka Jensterle Doležal, Miriam Drev in Meta Kušar v Pragi in Novi Paki na Češkem te dni promovirajo slovensko sodobno poezijo, saj tam do petka poteka pesniški festival Mladi mesec, ki ga organizira Katedra za južnoslovanske in balkanistične študije Filozofske fakultete Karlove univerze v češki prestolnici.

Pesniški festivali Mladi mesec, ki nosi ime po liričnem romanu Mile Mihelič, si v češki prostor prizadeva prinašati sodobno produkcijo slovenskih ustvarjalk in s svojim festivalskim ter prevajalskim delom predstavljati slovensko literaturo tako češkemu kot mednarodnemu občinstvu.

Alenka Jensterle Doležal, Miriam Drev in Meta Kušar bodo na festivalu v ospredju treh literarnih večerov in prevajalske delavnice v čeških prevodih, so sporočili organizatorji. Festivalsko vzdušje slovenske poezije bo z literarnimi branji tako poleg Prage prišlo tudi v Novo Pako.

Uglasbena poezija za zaključek večera

Prvi dan festivala bodo pesnice predstavile svojo poezijo v izvirniku in čeških prevodih v palači Lužiskega seminarja v središču Prage. Po končanem literarnem večeru bo klavirsko predelavo znanih pesmi slovenskih pesnic in pesnikov izvedla češka glasbenica Silvia Morasten.

Prevajalske delavnice, predavanja različnih prevajalcev in srečanje čeških študentov slovenistike Karlove univerze v Pragi s povabljenimi avtoricami bodo v ospredju na drugi dan festivala. Istega dne se bo festivalsko dogajanje preselilo v Novo Pako, kjer bo ob spremljavi nekaterih čeških avtorjev in avtoric potekal drugi predstavitveni literarni večer. Za festivalski zaključek pa bodo avtorice v sklopu praških Dni poezije nastopile na slovenskem veleposlaništvu v Pragi.

Slovenske in češke različice bok ob boku

V okviru festivala bo izšla tudi dvojezična, slovensko-češka antologija pesnic, ki so se v Pragi predstavile v zadnjih letih. To so bile Alenka Jensterle Doležal, Lidija Dimkovska, Katja Gorečan, Kristina Hočevar, Barbara Korun, Barbara Pogačnik, Stanislava Chrobakova Repar, Glorjana Veber in Maja Vidmar.

Dotični pesniški festival velja za enega izmed povezovalnih členov med slovensko in češko literaturo. Kot je v imenu organizatorjev zapisal pesnik Aljaž Koprivnikar, festival namreč prek prevodov, ki so delo študentk in študentov oddelka za južnoslovanske in balkanistične študije Karlove univerze in tamkajšnjega lektorata slovenščine, skrbi tudi za prevode slovenskih avtoric v češki jezik in s tem promocijo slovenske kulture.

P. G.