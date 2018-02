Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nika Furlani, Genus Flues (2016). Foto: Nika Furlani Dodaj v

Tržaško morje kot umetniški element srečevanj in izmenjav

Razstava bo na ogled do 1. aprila

27. februar 2018 ob 08:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tržaško morje je močno zaznamovano kot "mestno morje," kako pa ga kot meditativno zrcalo na stičišču narodov in kultur vidi osem mednarodnih umetnikov, si lahko ogledate v Galeriji Vžigalica.

Zaradi močnega pristaniško-mestnega značaja tržaške obale si je kustos Massimo Premuda, kustos Muzeja moderne umetnosti Ugo Carà (Museo d'Arte Moderna Ugo Carà), vodja galerije DoubleRoom in član kuratorskega odbora muzeja Revoltella v Trstu, zamislil poetičen koncept povezave morja z mestom in njegovimi prebivalci ter k sodelovanju povabil umetnike, ki so se intimno odzvali na ta stik.

Mila Lazić se hrvaškemu pisatelju Predragu Matvejeviću poklanja z zvočno instalacijo Sredozemska polifonija, kjer v 13 jezikih v večglasju, ki valovi kot morje, berejo Matvejevićev roman Mediteranski brevir. Elia Germanija predstavlja MarePlurale, ogromen fotomozaik, izdelan iz neskončne serije slik, posnetih s pomočjo beguncev, v katerih se prepletajo portreti Tržačanov, turistov in novih državljanov.

Tržaško pristanišče (Port of Trieste) Fabrizia Giraldija je redkobesedna reportaža o industrijskem pristanišču, kjer glavno vlogo igrajo tovor, tovornjaki, zabojniki in ladje, ki pripovedujejo o mednarodnih izmenjavah mesta s preostalim svetom.

Na ogled bodo tudi videoinstalacija Škilasto morje (Mare strabico) Emanuele Marassi, ki skozi bele morske školjke spodbuja čutno zaznavo morja, Čustvena resonanca (Emotional Resonance) Claudie Livie pa ritem padajočih kapljic usklajuje z bitjem srca obiskovalcev, vključenih v instalacijo. Svetlobni odsev (Gibigiana) Cecilie Donaggio Luzzatto-Fegiz na strop galerije projicira kompilacijo odsevov sonca na površini morja, ki spominja na otroško igro odsevov ogledal, video dokument performansa Tekoče sirene (Sirene Fluide) Nine Alexopoulou in Nike Furlani pa skozi sodobno predelavo klasičnega akta, s projekcijami rib, mehkužcev in rakov na golo telo, pripoveduje o hibridnih bitjih mediteranske mitologije s fluidno osebnostjo, prek siren, himer in sodobnih div pa se dotika tudi vprašanj o spolu.

Razstava Morje v mestu je druga v ciklu Ljubljana se klanja Sloveniji, so sporočili iz galerije.

K. T.