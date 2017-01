TSD: V iskanju novih form gledališča, ki se izvija iz stereotipov

Predstavili so program Tedna slovenske drame

25. januar 2017 ob 16:13

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Za nagrade Tedna slovenske drame se bo letos potegovalo osem predstav. Selektorica Tea Rogelj jih je izbirala na podlagi kompleksnosti uprizoritev in njihovi dovršenosti, pa tudi odziva pri občinstvu in kritikih. Zastor festivala se bo v Prešernovem gledališču Kranj dvignil na svetovni dan gledališča, 27. marca.

V tekmovalni program so se uvrstile predstave Dogodek v mestu Gogi Slavka Gruma v režiji Igorja Pisona in izvedbi Slovenskega stalnega gledališča Trst, Tarzan avtorja Roka Vilčnika - rokgre v režiji Eve Nine Lampič in izvedbi SNG-ja Drama Ljubljana ter Butnskala Emila Filipčiča in Marka Derganca v koprodukciji Prešernovega gledališča in Slovenskega mladinskega gledališča (SMG) in režiji Vita Tauferja. Med osmerico sta tudi Republika Slovenija, ki je nastala v koprodukciji SMG-ja in Maske, pri nastanku katere so sodelovali vsi ustvarjalci, in še eno predstava SMG-ja, in sicer Mi, evropski mrliči Simone Semenič in v režiji Sebastijana Horvata. V tekmovalnem programu bo mogoče videti še predstavo kolektiva Beton Ltd. Ich kann nicht anders, ki je nastala v koprodukciji z zavodom Bunker, predstavo Plovemo Dominika Smoleta v režiji Jane Menger in izvedbi Anton Podbevšek Tetra ter Svetovalca Mileta Koruna v režiji Nine Rajić Kranjac in izvedbi Mestnega gledališča ljubljanskega.

Dobre ideje, a šibka končna izvedba

Le ena od osmih tekmovalnih predstav je neinstitucionalni projekt. Kot pravi Tea Rogelj, je namreč velikokrat opazila dobre, družbeno angažirane ideje, a slabo končno izvedbo oziroma dodelavo. Ponavljajo se neke forme, ki so bile morda pred leti sveže in provokativne, a so se skozi leta izrabile, ugotavlja, zato je treba iskati nove oblike. Težava so tudi slabši produkcijski pogoji neinstitucionalnih gledališč zaradi pomanjkanje finančnih sredstev.

Tea Rogelj si je ogledala 49 predstav, pri lanski beri pa opazila, da je bilo med predstavami le pet slovenskih dramskih klasik. Le tretjina predstav je temeljila na dramski formi v običajnem pomenu besede, druge so označene kot avtorski projekt. Pri nekaterih predstavah je govorjeno besedilo produkt procesa ustvarjanja, nekatere pa so hibrid naštetega.

Poudarek na intimnem odnosu z občinstvom

Spremljevalni program je zasnovala na predpostavki, da se bo moralo gledališče izviti iz stereotipov in poiskati nove forme. Kot eno mogočih novih oblik prepoznava vrnitev gledališča h gledalcu, k preprostemu dovršenemu pripovedovanju in zgodbi. V spremljevalni program je zato uvrstila predstave, ki jih zaznamujeta prepričljivo podajanje zgodbe in intimen odnos z občinstvom.

Tako bo konec marca v Kranju mogoče videti predstave Nikita. Rojena 1985 Gledališča Glej, Kje sem ostala, pri kateri je sodelovalo več koproducentov, Naj gre vse v pi ali kako sem si zapomnil 3141 decimalk Nika Škrleca in Zavoda k. g. - Tovarna predstav, avtorski projekt Nataše Keser Srečanje ter Mefisto Damirja Avdića (Maska, Mini teater, Desire, Central Station International).

Mednarodni program prinaša Žrelo Žanine Mirčevske v izvedbi Narodnega gledališča Kikinda iz Srbije, Hura, Nosferatu Andreja E. Skubica v izvedbi hrvaške Zveze za dravetov sindrom in Dogodek v mestu Gogi v izvedbi češkega gledališča Divadlo F. X. Šaldy.

Tudi letos pripravljajo tradicionalne dramske delavnice, ki jih bo tokrat vodila Simona Semenič, na okrogli mizi bodo govorili o stanju slovenske dramatike, program pa napoveduje tudi dan nominirancev. Potekal bo še seminar o avdiodiskripciji za gledališče, ki z zvočnim zapisom dogajanja omogoča spremljanje predstav slepim in slabovidnim.

M. K.