"Tudi če si izobražen in dobro situiran, ni lahko biti Rom"

Deset let oddaje Naše poti in slavnostni "rojstnodnevni" koncert

8. december 2017 ob 19:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z zavidljivim desetletnim stažem na radijskih valovih se odslej lahko pohvali oddaja Naše poti, ki spremlja življenje romske skupnosti od Prekmurja do Dolenjske in Bele Krajine, tako na političnem, socialnem, izobraževalnem, kot tudi na kulturnem področju. "Včasih se mi zdi, da bijemo Sizifovo delo," priznava urednica in voditeljica Enisa Brizani.

Oddaja Naše poti je redna tedenska oddaja 1. programa Radia Slovenija in je prvo nacionalno stičišče Romov v Sloveniji. Z njo že okroglo desetletje predstavljajo kulturno in politično življenje Romov doma in po svetu. Pripravili so že več kot 500 oddaj, v katerih se posvečajo političnim, socialnim, izobraževalnim in kulturnim vprašanjem.

Gostijo posameznike, ki s svojim delovanjem na različnih področjih predstavljajo pozitiven zgled Romom, saj se ukvarjajo s čim posebnim, zanimivim, po drugi strani pa s svojim delom in pojavljanjem v oddaji sodelujejo pri razbijanju predsodkov in stereotipov do Romov. "V Sloveniji se še nismo izognili besedi Cigan, ki je polna sovraštva, nestrpnosti in vsega slabega," opozarja Enisa Brizani, urednica in voditeljica oddaje. "Po eni strani je to razumljivo, sobivanje ni enostavno. Vseeno menim, da bi morali pokazati malo več strpnosti in sočutja do predvsem marginaliziranih in ranljivih skupin. Včasih se mi zdi da bijemo Sizifovo delo, da vsakih znova dokazujemo, da tako kot nismo vsi ljudje enaki, tudi vsi Romi niso enaki. Delati z marginaliziranimi skupinami ni lahko in je pogosto utrujajoče."

"Ko pridobiš zaupanje, ni več težav"

Romska skupnost je bila do vsega v zvezi z oddajo na začetku zelo zadržana, se spominja Brizanijeva; to konec koncev ni presenetljivo, saj "se je o Romih govorilo in pisalo samo ob težavah in v črni kroniki". "Stike smo vzpostavljali počasi in ponavadi z ljudmi, ki so v naseljih že delali ali koga poznali. Pri tem nam je v veliko pomoč znanje romskega jezika. Ko pridobiš zaupanje, ni več težav. Vse premalo pa se Romi zavedajo pomena oddaje. To ni le oddaja, s katero premagujemo predsodke in stereotipe. To je tudi oddaja za romsko skupnost, ki jo oskrbuje z informacijami, jo izobražuje in seznanja s tem, kako živijo in kaj delajo drugod po Sloveniji in po svetu. Žal se med Romi še ni prijela tako, kot bi si želeli."

Napredek je (pre)počasen

Avtorica oddaje je prav gotovo med tistimi, ki imajo celovit pregled nad tem, kaj se je v zadnjem desetletju v Sloveniji spremenilo, ko govorimo o položaju romske skupnosti. "Lahko bi rekli: nič in veliko," je iskrena. "Glede na to, da se država z Romi zadnjih 50, 70 let ni ukvarjala in kljub temu, da se zadnjih deset let stvari na tem področju premikajo, še vedno ne moremo govoriti o uspehih ali boljši vključenosti. Na področju izobraževanja vrsto let tečejo projekti za boljšo vključenost romskih otrok v izobraževalne sisteme, ki imajo tudi podporo evropskih sredstev, pa se z nekim posebnim napredkom ne moremo pohvaliti. Odstotek otrok, ki dokončajo osnovno šolo predvsem na Dolenjskem je še vedno zelo nizek. Enako velja za področje zaposlovanja, bivanjskih razmer, zdravja in splošne vključenosti Romov. Le redki posamezniki so iz tega začaranega kroga revščine izšli; ti ljudje se danes ne ukvarjajo s problematiko in se ne izpostavljajo. A tudi če si izobražen in dobro situiran, še vedno ni lahko biti Rom."

Kjer romska kultura sreča tradicijo flamenka

Posebno pozornost oddaja Naše poti posveča tudi domači in tuji romski glasbi. V oddaji in tudi na odru so gostili večino domačin in tujih romskih glasbenikov, kot so recimo Esma Redžepova, orkester Bobana in Marka Markoviča, Romengo, Fanfare Ciocarlia, Muharem Serbezovski, Šukar, Halgato Band, Amala …

Zato najbrž ni presenečenje, da bo oddaja svoj okrogli jubilej obeležila s glasbo: koncert vokalistke Lele Soto "Sordere" se bo v torek, 12. decembra ob ob 20.00 pričel v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani. Organizatorji obljubljajo "nepozabno doživetje sožitja romske glasbe in flamenka".

Lela Soto "Sordera", mlada vokalistka romskih korenin, sodi med najbolj priznane mlajše glasove flamenka iz domovine tega glasbenega izraza, Andaluzije. Je najmlajša dedinja tradicije Los Sordera, ene izmed najpomembnejših španskih družin flamenka. Letos poleti je zmagala na odmevnem tekmovanju novih glasov flamenka v domači Andaluziji. Lela Soto je glasbeno tradicijo, ki je ključen del njene družine, prenesla v bolj avantgarden glasbeni izraz, ki se prepleta z izročili jazza, bluza, salse in R&B-ja.

A. J.