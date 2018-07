Tudi Grossmannov festival gravža in groze letos v znamenju leta 1968

Otvoritveni večer novcoj v Ljutomeru

10. julij 2018 ob 11:31

Ljutomer - MMC RTV SLO, STA

Ena od žanrskih stalnic in filmoljubskih poslastic vzhodne Slovenije je Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. V svojem 14. letu so se bili prisiljeni odpovedati častnemu gostu, a nas bodo kljub temu strašili s širokim naborom serijskih morilcev, vampirjev in zombijev. Če še niste na lastne oči videli, kako Ljutomer z odprtimi rokami vsako leto sprejme tud najbolj skrajne filmske žanre, priporočamo obisk.

V Ljutomeru se danes začenja 14. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. Odprla ga bo klasika nemškega ekspresionizma Kabinet dr. Calgarija režiserja Roberta Wieneja. V tekmovalnem programu celovečercev za glavno festivalsko nagrado hudi maček bo prikazanih šest filmov. Festival se bo sklenil 14. julija.

Pri razrezu finančne pogače se pozablja na neljubljanske festivale

Letošnji festival bo ponudil 29 celovečernih filmov, deset dokumentarcev in 53 kratkih filmov iz 29 držav - tako mednarodno raznolikega nabora festival doslej še nikoli ni imel, opozarjajo organizatorji v letošnjem uvodniku. "Fantastični žanri doživljajo svojo novo renesanso, in naš program to vsekakor odraža. Žal, slovenska filmska politika toliko manj." Drugače povedano: festival je bilo letos treba sestaviti s približno 30 odstotki manj finančnih sredstev kot lansko leto. Ob tem programski vodja Tomaž Horvat opozarja, da so med filmskimi festivali, ki se lahko oprejo na finančno pomoč SFC-ja, prireditve z vzhodne Slovenije vse prerade spregledane (v deseterici sta samo mariborski DokuDok in ljutomerski Grossmannov festival). Prav tako izpostavi, da se je celoten skupni proračun za filmske festivale celo zmanjšal, čeprav raznorazne prireditve vznikajo kot gobe po dežju.

Častni gost: leto 1968

Prav zaradi vsega povedanega so se bili letos v Ljutomeru prisiljeni odpovedati osrednjemu gostu. (Vemo, da so v preteklosti gostili že izjemna imena žanra, denimo velikega Franca Nera, Christopherja Leeja, Jana Harlana in Uda Kiera, lani pa je prihod potrdil celo George Romero - ki je bil zaradi bolezni, ki se je izkazala za usodno, prisiljen odpovedati.) Zato festival koncept letos zastavlja drugače: pripravili so tematsko retrospektivo z rdečo nitjo leta 1968. "Kultno leto 1968 je poleg družbene revolucije dalo tudi nekaj najbolj prelomnih žanrskih klasikov vseh časov. Takrat je žanrski film nepreklicno vstopil v svoje zrelo obdobje in se otresel mladostne naivnosti. Filmi so postali bolj realni, prepričljivi, družbeno angažirani in kritični, s tem pa tudi bolj nevarni in grozljivi, a tudi igrivi. A se lahko revolucija izpred točno 50 let ponovi? Neke vrste žanrska revolucija, z razvojem digitalnih tehnologij, tli že nekaj časa. Ali bo končno vzplamtela, bo pokazal čas. Prav mogoče bo sledila še družbena …"

V jubilejno sekcijo "žanrskih mejnikov" so tako uvrstili klasike z letnico 1968: Noč živih mrtvecev (r. George A. Romero), Planet opic (r. Franklin J. Schaffner), Bilo je nekoč na Divjem Zahodu (r. Sergio Leone) in Rosemaryjin otrok (r. Roman Polanski).

V boju za hudega mačka baskovska pravljica in čilska "orgija nasilja"

Med filmi, se ki bodo potegovali za glavno festivalsko nagrado, hudega mačka, je Horvat izpostavil nemško-avstrijsko art grozljivko Hagazussa - pogansko prekletstvo, diplomski film režiserja Lukasa Feigelfelda; z osupljivim prikazom poganskih verovanj in brezupne krutosti alpskega okolja 15. stoletja je postal skrita uspešnica letošnjih žanrskih festivalov. Eden redkih baskovskih prispevkov k žanru je špansko-francoska koprodukcija Errementari režiserja Paula Urkija Alija, ki iz motivov baskovske ljudske pripovedke splete komično grozljivko 8med njene producente je podpisan veliki Alex de la Iglesia!).

Čilenska ekstremna grozljivka Trauma režiserja Lucia A. Rojasa je po Horvatovih besedah eden najbolj šokantnih filmov zadnjih let: obljublja "orgijo neizrekljive okrutnosti in nasilja,", ki pa gledalca sili tudi k razmisleku. v tekmovalni šesterici so še norveški "črnohumorni biser" Vampir Vidar (r. Thomas Aske Berg), britanska psihološka kriminalka o kultu Charismata (r. Andy Collier, Tor Mian) ter avstrijska komična grozljivka Žuriraj in umri mlad o mulcih, ki se odpravijo pit na hrvaško obalo (r. Dominik Hartl).

Močna glasbena sekcija

Tekmovalni program glasbenih dokumentarcev za nagrado hrupni maček bo ponudil šest glasnih doživetij. V njem bodo med drugim prikazali "LP film" o zgodnjih letih skupine Laibach režiserja Igorja Zupeta in srbski Kontakt režiserja Mihajla Obrenova, portret glasbenega podzemlja Novega Sada. Po pomladni premieri v Kino Šiška je trenutno na festialski turneji tudi dokumentarec Električne sanje, ki ga je režiser Dušan Moravec posvetil slovenskemu pionirju elektronske glasbe Mihi Kralju. (Po Grossmannovi projekciji bodo Električne sanje poleti predvajali tudi na festivalu Dorf v Vinkovcih, na Kamfestu in v Motovunu, jeseni pa prihja na spored TV Slovenija).



V tekmovalnem programu kratkih filmov za nagrado Slakov hudi maček se bo pomerilo 13 filmov z vsega sveta, 12 evropskih kratkih filmov pa se bo potegovalo za nagrado srebrni melies, ki jo podeljuje Evropska federacija festivalov fantastičnega filma; med njimi bo tudi Celica režiserja Dušana Kastelica, kratki film, ki so ga navdahnile režiserjeve močne more, nagradil pa ga je kalifornijski filmski festival Cinequest.

V programskem sklopu Animania organizatorji izpostavljajo ponoven obisk britanskega animatorja Leeja Hardcastla, ki bo predstavil poseben izbor svojih kratkih stop-motion animacij. Programski sklop Začarani kino bo med drugim ponudil dansko psihološko srhljivko Thelma režiserja Joachima Trierja, ki je prejela nagrado Evropske federacije festivalov fantastičnega filma zlati melies za najboljši evropski fantastični celovečerec, najmlajši pa bodo lahko uživali v izboru kratkih filmov z Animateke.

Doza resničnosti v fantaziji

V dokumentarni sekciji Šok dok nas bo prav gotovo streznil koprodukcijski film Podobe apartheida o filmski identiteti nacije, ki se je izoblikovala pod režimom apartheida. Nizozemski film Xangadix živi! se ozira na nastajanje domače žanrske klasike The Johnsons pred četrt stoletja, švedski World of Darkness pa se poklanja namizni igri Vampire: The Masquerade, ki je v devetdesetih postala pravi fenomen in pustila pečat na filmu, literaturi, modi in klubski kulturi.

Delavnice za bodoče mojstre maske in posebnih učinkov

V vinskem programu se bo za nagrado vinski šampion hudi maček potegovalo šest vin. Bogat spremljevalni program bo ponudil subkulturno tržnico na glavnem ljutomerškem trgu, performanse, predstavitve knjig, razstave in delavnice - Malo delavnico groze, Malo delavnico maske in posebnih učinkov, delavnico filmskega bojevanja, delavnico igralske improvizacije in Grossmannove zombarije za otroke. Med festivalom si bo mogoče ogledati tudi razstavo srbskega ilustratorja in stripovskega avtorja Ivice Stefanovića.

Animacijo za letošnji napovednik festivala je prispeval stari znanec prireditve Lee Hardcastle.

Ana Jurc