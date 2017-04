Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Odkar je Unesco 23. april razglasil za svetovni dan knjige, ga slavimo po vsem svetu, zadnja leta tudi ponoči. Knjižno ponočevanje so začeli v Nemčiji, ZDA, Veliki Britaniji in na Irskem, izjemno prodorna Noč knjige sorodne srčne krvi od leta 2012 poteka na sosednjem Hrvaškem, leta 2014 pa je v sodelovanju s hrvaškimi kolegi prvič zaživela tudi v Sloveniji in Srbiji. Foto: BoBo Lani se je v projektu Noč knjige 2016 za knjigo združilo prek 300 organizatorjev, ki so pripravili blizu 350 dogodkov v 124 slovenskih krajih od Goričkega do Pirana in še malo onkraj, udeležilo pa se jih je več kot 100.000 ljudi. Lahko letos to številko še presežejo? Foto: Noč knjige Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tudi letos bomo 21. aprila brali globoko v noč

Svetovni dan knjige bo že četrto leto uvedla Noč knjige

6. april 2017 ob 10:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pred svetovnim dnevom knjige bo v Sloveniji in zamejstvu 21. aprila že četrto leto potekala Noč knjige.

K projektu, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom Unesca in katerega nosilca sta Založba Sanje in Javna agencija za knjigo RS, je že dva tedna pred začetkom pristopilo skoraj 200 prirediteljev z več kot 350 dogodki.

Po besedah direktorja založbe Sanje Roka Zavrtanika pričakujejo okoli 100.000 ljudi. Po dosedanjih statistikah se največ dogodkov, kar 92, obeta na Štajerskem, sledi Ljubljana z okolico z 88 dogodki, tej pa Primorska s 33 prireditvami, je na novinarski konferenci povedala Katarina Ropret iz založbe Sanje. Kot je poudarila, to še niso dokončne številke, saj še vedno zbirajo prijave.

Nočna branja tudi v zaporih

Direktor Javne agencije za knjigo RS Aleš Novak je povedal, da projekt razumejo kot razširitev praznovanja dneva knjige, ki bo 23. aprila. Prireditev se mu zdi dragocena, ker povezuje številne akterje, od bralcev, avtorjev in založnikov do knjižnic, knjigarn in drugih, ki se ukvarjajo s knjigo. Agencija za knjigo se v dogajanje vključuje s 14 programskimi dogodki, med drugim bodo poskrbeli za najranljivejše skupine; štiri dogodke bodo pripravili v zaporih, je povedal Novak.

Živahno predvsem v knjižnicah

Med prijavitelji dogodkov je največ šol (84), sledijo knjižnice. Kot je povedala direktorica Mestne knjižnice Ljubljana Jelka Gazvoda, je od 58 knjižnic v projekt vključenih kar 42, ki bodo ponudile 111 dogodkov. To pomeni, da bo kar tretjina prireditev v knjižnicah.

V Mestni knjižnici Ljubljana bodo na Noč knjige v t. i. knjižnici na pločniku pripravili dogodek z raperjem Rokom Trkajem, med drugim se bodo poklonili tudi 150. obletnici rojstva Frana Milčinskega. Prireditve v organizaciji mestne knjižnice bodo v knjižnici Otona Župančiča, knjižnici Prežihovega Voranca in v Trubarjevi hiši literature, je povedala Jelka Gazvoda.

Noč ali somrak?

Doslej se je k projektu prijavijo tudi 35 zvez in društev, med njimi Društvo slovenskih pisateljev. Predsednik društva Ivo Svetina je izrekel nekaj kritičnih besed zoper kulturno politiko. Po njegovem mnenju "bomo lahko, če bomo priča današnjemu trendu v kulturni politiki, čez nekaj let namesto o noči knjige govorili o zatonu knjig".

Med organizatorji dogodkov so tudi založbe, knjigarne in gimnazije. Doslej se je prijavilo tudi šest zaporov, štirje vrtci in dve gledališči. Projektu se je letos pridružila tudi Mestna občina Ljubljana. Pri projektu bodo sodelovali številni priznani literati in ilustratorji, med najbolj dejavnimi znanimi obrazi bo Tone Partljič.

S projektom želijo vstopiti tudi v mednarodni prostor. V nekaterih državah projekt že poteka, vendar pa je ponekod zasnovan zelo komercialno, zato želijo predstaviti bolj povezovalno različico, ki bi vključevala vse, je dejala predstavnica mednarodnega projekta Noči knjige Andreja Udovč.

Projekt Noč knjige bo del Slovenskih dnevov knjige, ki bodo s 30 dogodki in 70 sodelujočimi avtorji potekali od 19. do 23. aprila, pa je povedala vodja projekta Slovenski dnevi knjige Martina Fekonja.

A. J.