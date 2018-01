Tudi "napačni" knjigi Ogenj in bes živahno poskočila prodaja

Medtem ko je bilo v preteklih dneh ogromno govora o knjigi Ogenj in bes novinarja Michaela Wolffa, ki razkriva zakulisno dogajanje v Beli hiši, je živahno poskočila tudi prodaja istoimenske knjige, ki je izšla leta 2009, ukvarja pa se s tematiko druge svetovne vojne.

Knjiga, ki jo je napisal profesor političnih ved iz Toronta Randall Hansen, nosi polni naslov Ogenj in bes: Zavezniško bombardiranje Nemčije, 1942–1945 (The Allied Bombing of Germany, 1942–1945). In čeprav so kritiki namenili pozitivne ocene Hansenovi knjigi, je bilo do pred kratkim prodanih le 15.000 izvodov.

Brezplačno oglaševanje kar dveh knjig?

V preteklem tednu pa so spletni knjigotržci zaznali, da se je prodaja dotičnega dela občutno povečala, kar je pritegnilo tudi njegovega avtorja. Večje zanimanje za knjigo je nastopilo sočasno z informacijo o izidu knjige o kaotičnem dogajanju v Beli hiši.

Potem ko je Wolffova knjiga s polnim naslovom Ogenj in bes: Znotraj Trumpove Bele hiše izšla predčasno, s čimer so prehiteli morebitno prepoved njenega izida, deluje, da so nemara nekateri pomotoma naročili knjigo z enakim naslovom. Hansen je glede tega v intervjuju za The New York Times povedal: "Ne vem, koliko od tega je napaka in koliko od tega izvira iz novega zanimanja, ustvarjenega z brezplačnim oglaševanjem."

Zamisliti se nad moralnostjo vojne

Hansenovo znanstveno delo dokumentira letalsko bombardiranje Nemčije, za katerim so stale ZDA in Velika Britanija, in se osredotoča predvsem na vpliv tega dogajanja na civiliste. Hansen, ki se v akademski sferi posveča predvsem področju migracij, pravi, da je prenovljeno zanimanje za njegovo knjigo - in njeno vsebino - zabaven preobrat.



V intervjuju za kanadsko mrežo CBC je Hansen dejal: "Sicer je zabavno, toda prodaja moje knjige ni pomembna. Kar upam, da se bo zgodilo, je, da se bodo v trenutku, ko ta demagog, ta nestabilni demagog v Beli hiši grozi z vojno, ljudje, ki bodo prebrali mojo knjigo, zamislili nad moralnostjo vojne in predvsem nad grozljivimi posledicami vojne za civiliste. In če se to zgodi, to vse ne bo zgolj zabavno, temveč se bo tudi obrestovalo."

Med drugo svetovno vojno so zavezniške letalske sile odvrgle skoraj dva milijona ton bomb na Nemčijo, s čimer so uničile približno 60 mest in ubile več kot pol milijona nemških državljanov.

Lani in letos še vsaj dve izdaji s tem naslovom

Zanimivo je, da je lani izšla še ena knjiga z naslovom Ogenj in bes, pravzaprav s polnim naslovom Ogenj in bes: Na robu tretje svetovne vojne (Fire and Fury: The Brink of WWIII). V tem primeru gre za kratko zgodbo avtorja Stevena Hirschfelda, ki jo je objavil Amazon.

Za 15. februar pa je napovedan še izid knjige Ogenj in bes: Kako ZDA izolirajo Severno Korejo, obkrožajo Kitajsko in tvegajo jedrsko vojno v Aziji (Fire and Fury: How the US Isolates North Korea, Encircles China and Risks Nuclear War in Asia), ki je delo T. J. Colesa.

