Tudi razčlenjene trebušne mišice odstrle senco dvoma: Michelangelo je avtor bronov

Skulpturi golih moških, ki jezdita panterja

15. november 2018 ob 18:57

London - MMC RTV SLO, STA

Natančna razčlenjenost trebušnega predela z mišicami je eden izmed dokazov, da sta bronasta kipa mišičastih golih moških, ki jezdita panterja, delo Michelangela Buonarrotija, saj je ta bila značilna za ustvarjanje tega renesančnega genija.

Skupina strokovnjakov z Univerze v Cambridgeu je Michelangelovo avtorstvo meter visokih kipov potrdila po štirih letih raziskav. Kipa, znana tudi kot Rothschildova brona, sta edina doslej znana ohranjena Michelangelova bronasta kipa. Ustvaril naj bi ju po svoji marmornati mojstrovini Davidu in preden je začel slikati freske na stropu Sikstinske kapele med letoma 1508 in 1512.

Vrednost bo najbrž poletela v nebo

Brona so leta 2002 prodali pri dražbeni hiši Sotheby's za 1,8 milijona funtov, a če bo Michelangelovo avtorstvo sprejeto, bosta po pisanju BBC vredna več sto milijonov. Lani so denimo sliko Leonarda da Vincija Odrešenik sveta (Salvator mundi) prodali za 350 milijonov funtov. Po besedah Victorie Avery, kustosinje za uporabne umetnosti v Muzeju Fitzwilliam v Cambridgeu, kipa zaznamujejo anatomske značilnosti.

Pravzaprav je še v 19. stoletju veljalo, da je Michelangelo avtor bronastih jahačev, pozneje pa so ju pripisali nizozemskemu kiparju Willemu Danielszu van Tetrodeju. Nato pa ju je leta 2014 Paul Joannides z Univerze v Cambridgeu povezal z drobnim detajlom na kopiji izgubljene Michelangelove risbe iz 16. stoletja, ki jo hranijo v Muzeju Fabre v francoskem Montpellieru.

Leta 2015 pa je prej omenjeni Muzej Fitzwilliam predstavil dokaze o Michelangelovem avtorstvu. Victoria Avery je proučila tudi 30 pisem, ki jih je umetnik napisal svoji družini v času, ko se je posvečal bronastemu kipu papeža Julija II. v Bologni. Omenila je še, da so preostale danes znane Michelangelove bronaste kipe, tudi že omenjeni papeški kip, v času francoske revolucije pretopili v topove in drugo orožje.



V omenjenih pismih je Michelangelo pisal o "preizkušnjah in stiskah umetnika, ki se uči svojega dela", pa tudi o tem, da bi mu izdelava manjšega kipa v bronu prinesla delno olajšanje, nadalje poroča BBC. Pričajo pa tudi o tem, da je umetnik sodeloval pri vseh fazah nastanka svojih bronastih kipov, ne le pri izdelavi originalnih modelov, ampak tudi pri izdelavi kalupov in dokončanju del.

Izdelana na vrhuncu ustvarjalne moči

Strokovnjaki so se po besedah Averyjeve zavedali, da bodo tudi ob pomanjkanju pisnih virov znanstveni dokazi prepričljivi. "Gre za Michelangelovi deli. Umetnik ju je ustvaril na vrhuncu svoje ustvarjalne moči, ko si je prizadeval prekositi svoje sodobnike in dominirati v vseh medijih," je še dodala kustosinja.

O dotičnih bronastih jahačih do leta 1878, ko so ju za od 250.000 do 300.000 zlatih frankov od beneške plemiške družine kupili Rothschildi, ni nobenega pisnega gradiva. Zdaj sta v lasti zasebnega zbiratelja iz Londona, a je pričakovati, da ju bo posojal za razstave po vsem svetu, še piše BBC.

P. G., foto: EPA