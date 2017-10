Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nominiranci bodo znani 23. januarja naslednjega leta, končni dobitnik pa šele 3. marca, ko bomo podeljevali naslednjo "letino" oskarjev. Foto: AP Žirija, ki je izbrala Rudarja za slovenskega kandidata za nominacijo za tujejezičnega oskarja, je o filmu med drugim zapisala, da so glavni in stranski liki izrisani jasno in se gledalec vanje z lahkoto vživi. Izvrstna, večplastna igra Leona Lučeva, ki upodablja glavnega protagonista Alija, nas vodi globoko skozi njegova prepričanja in spoznanja ter naredi svoj lik izjemno prepričljiv. Foto: Slovenski filmski center Dodaj v

Tujejezični oskar: v boj gre rekordnih 92 filmov

Od Afganistana do Vietnama

7. oktober 2017 ob 11:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V letošnjo bitko za nominacijo za tujejezičnega oskarja se podaja rekordnih 92 držav. Med njimi je seveda tudi Slovenija s filmom Rudar režiserke Hanne Slak, ki je na 20. Festivalu slovenskega filma prejel tri nagrade vesna.

Med letošnjimi filmskimi kandidati, ki so v mednarodni javnosti deležni največ pozornosti, so: First They Killed My Father, kamboški film v režiji Angeline Jolie (pri nas je dostopen naročnikom Netflixa), francoska drama BPM (Beats Per Minute) režiserja Robina Camilla, libanonski film The Insult, pod katerega se je podpisal režiser Ziad Doueiri in norveška fantazijska drama Joachima Triera z naslovom Thelma. Švedska satirična drama Kvadrat režiserja Rubena Ostlunda, nepričakovana zmagovalka filmskega festivala v Cannesu, je prav tako v igri za nominacijo. (Trenutno jo še lahko ujamete na platnu Kinodvora.)

Med državami, ki se prvič potegujejo za nominacijo, so Haiti s filmom Ayiti Mon Amour, Laos z grozljivko Dearest Sister in Sirija z dokumentarcem Little Gandhi.

Slovenija se v boj za nominacijo podaja s celovečercem Rudar v režiji Hanne Slak, ki ga je navdahnila resnična zgodba zasavskega rudarja Mehmedalije Alića (scenarij je nastal po njegovi avtobiografiji, Nihče.). V filmu Alić, doma iz Srebrenice, že dolga leta službuje v zasavskem rudniku, ki je naprodaj. Uprava odpušča delavce in zapira neaktivne rove, Aliću pa zaupa nenavadno nalogo: raziskati mora rov, ki je zaprt že od konca druge svetovne vojne, in čimprej napisati poročilo, da v njem ni ničesar - pa čeprav rudar že zelo hitro posumi, da se za dvojnimi zidovi v temi nekaj skriva. Protagonist postane sinonim boja za dostojen pokop žrtev povojnih pobojev, pa čeprav sam nima nobene zveze s političnimi trenji, ki jih to poglavje zgodovine povzroča med lokalnimi prebivalci.

Film Rudar je že dober teden na rednem sporedu slovenskih kinematografov. Poleg režiserke Hanne Slak je na letošnjem Festivalu slovenskega filma v Portorožu vesno pobral tudi glavni igralec Leon Lučev, film Rudar pa je prejel še vesno za montažo.

Lani je oskarja za tujejezični film prejel iranski režiser Asghar Farhadi za film Trgovski potnik (The Salesman). Podelitve se ni udeležil zaradi nestrinjanja z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, da se sedmim muslimanskim državam, med njimi Iranu, prepove vstop v ZDA.

Nominiranci bodo znani 23. januarja 2018, zmagovalca bodo razglasili na podelitvi oskarjev 4. marca.

