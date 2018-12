Turneja slovenskega filma po Berlinu in Moskvi zavija še v srbske kinematografe

Dnevi slovenskega filma bodo potekali od 11. do 14. decembra

10. december 2018 ob 16:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski film nadaljuje svojo evropsko turnejo: po Sarajevu, Sombotelu, Pulju in Osijeku, Budimpešti, Rigi, Minsku, Moskvi in Berlinu bodo Dnevi slovenskega filma potekali od 11. do 14. decembra še v Beogradu, Pančevu, Nišu, Vršacu in Novem Sadu.

Svečano odprtje bo jutri ob 21. uri v beograjski Jugoslovanski kinoteki s filmom Cankar režiserja Amirja Muratovića, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).



Pred tem bo ob 17.30 retrospektiva filmov prvega slovenskega režiserja iz Ljutomera Karla Grosmana, v sklopu katere bodo na ogled Grosmanovi filmi: Odhod od mase v Ljutomeru (1905), Sejem v Ljutomeru (1905) in Na domačem vrtu (1906) ter projekcija digitalno restavrirane različice filma Na svoji zemlji (1948) režiserja Franceta Štiglica. To je tudi prva projekcija obnovljenega filma v tujini, za njegovo restavracijo je poskrbel SFC.

Razstava, posvečena Ivanu Belcu

Ob 19.30 sledi odprtje razstave, posvečene mojstru filmske fotografije Ivanu Belcu, ki je bil direktor fotografije pri prvem slovenskem zvočnem celovečernem igranem filmu Na svoji zemlji (1948) režiserja Franceta Štiglica. Razstavo je pripravila Metka Dariš, vodja muzejskega oddelka Slovenske kinoteke.

Obiskovalci si bodo v štirih dneh lahko ogledali še trinajst filmov, med katerimi so celovečerci Rudar režiserke Hanne Slak, Pojdi z mano režiserja Igorja Šterka in Prebujanja režiserja Petra Bratuše, dokumentarne filme Koliko se ljubiš? režiserke Nine Blažin, Fantek in Baba režiserja Rudija Urana, Odraščanje režiserjev Siniše Gačića in Dominika Menceja in Govori glasneje režiserke Alme Lapanje ter kratke filme Nedeljsko jutro režiserja Martina Turka, Fundamenti režiserja Petra Cerovška, Versopolis režiserja Jana Cvitkoviča, Nenad režiserke Julije Molina, Tunel režiserja Gregorja Andolška in Rojen za umret režiserja Matjaža Žbontarja.



Kot uvod v Dneve slovenskega filma so od 6. do 8. decembra v Domu kulture Studentski grad že potekale projekcije dokumentarnih filmov Tribuna: Veseli upor režiserja Janeza Burgerja in Sine legibus po poteh 1976 režiserke Milene Olip ter kratkih filmov Musca Domestica režiserja Arona Horvata, Vrzel režiserke Ane Trebše, Candidate 235 režiserja Roka Mlinarja, Čevljarna režiserja Antona Martina Emeršiča in Poslednji dan Rudolfa Nietscheja režiserja Blaža Kutina.

Svečanega odprtja četrtih Dnevov slovenskega filma se bodo udeležili filmski ustvarjalci in Nataša Bučar, direktorica SFC-ja, so še sporočili s filmskega centra.

N. Š.