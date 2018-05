Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Sliki najpomembnejših predstavnikov angleške krajine prve polovice 19. stoletja so skupaj razstavili pod naslovom Ogenj in voda. Foto: EPA John Constable, Salisburyjska katedrala na travniku, 1831. Foto: EPA J. M. W. Turner, Kaligulova palača in most, 1831. Sliko so slikarjevi sodobniki opevali kot eno najlepših krajin v zgodovini umetnosti. Foto: EPA Trunerjeva morska krajina Helvoetsluys, na katero je leta 1832 doslikal rdečo bojo. Foto: Wikipedia John Constable je leta 1832 v Kraljevi akademiji razstavljal Odprtje mostu Waterloo. Foto: Wikipedia Dodaj v

Turner in Constable – slikarska tekmeca znova drug ob drugem

Kako sta si velika krajinarja skušala izboriti boljše razstavno mesto

26. maj 2018 ob 16:19

London - MMC RTV SLO

V londonski galeriji Tate Britain so po 187 letih znova skupaj obesili sliki Turnerja in Constabla, ki sta nekoč že viseli druga ob drugi. Skupna postavitev je tedaj med umetnikoma in večnima tekmecema sprožila boj za prestižnejše razstavno mesto. Napetost med njima se nikoli ni zares polegla, prav tako kot nikoli ni zamrla dilema, ki je pestila že njune sodobnike – kateri med njima je večji.

Sliki so razstavili skupaj, potem ko se je v galerijo po petletni turneji po britanskih razstaviščih vrnilo platno Johna Constabla pogled na Salisburyjsko katedralo na travniku. Vzvihrana krajina ni pomembna le zaradi svojih likovnih odlik, pač pa je tudi neke vrste biografski kamenček iz mozaika Constablovega življenja. Slikar je na tej upodobil vzvihrano, z nevihtnimi oblaki prekrito nebo, skozi katerega zareže mavrica, ki simbolizira upanje za žalujočega umetnika, ki mu je malo pred nastankom slike umrla žena.

Constable je sliko cenil kot svoje največje delo in leta 1831 je krajši čas visela ob Turnerjevem hvaljenem platnu Kaligulova palača in most. Pogled na antične ruševine so kritiki tedaj opevali kot "eno najlepših in najčudovitejših krajin, ki si jih je človek zamislil in čopič naslikal". Leta 1831 je bil Constable tisti, ki so mu zaupali razporeditev oziroma obešanje slik v Kraljevi galeriji. Sprva je slikar Turnerju namenil eno najboljših mest v razstavnem prostoru, tik pred odprtjem pa je zamenjal sliki in svojo postavil na prvotno mesto tekmečevega platna.

Besni Turner tega Constablu nikoli ni odpustil. Slikarja sta se pozneje srečala na skupni večerji, kjer je bil Turner do Constabla neusmiljen. Mnogo bolj znana anekdota, ki prav tako odraža spor med tema ključnima angleškima romantičnima krajinarjema, se je zgodila leto pozneje, ko sta se umetnikovi deli spet znašli drugo ob drugem.

Prišel je in sprožil pištolo

Epizoda je seveda dobro poznana in povzeta tudi v biografskem filmu o Turnerju, ki ga je leta 2014 posnel Mike Leigh. Slikarja sta se s svojima slikama znova znašla na isti steni Kraljeve akademije. Constable je razstavljal Odprtje mostu Waterloo, sliko močnih barv, Turner pa bolj umirjeno morsko pokrajino Helvoetsluys z nizozemskimi ladjami v vetru. Drama se je spet dogajala tik pred odprtjem razstave, ko je Turner vstopil v dvorano, se za hip ustavil pri svoji sliki in ji doslikal bojo živo rdeče barve. Droben kontrast v sicer prevladujočem hladnem sivo-modrem koloritu je v hipu pritegnil pogled gledalcev. S tem je sicer umirjeno delo predrugačil v živahnejše, bolj eksperimentalno delo, pretreseni Constable pa je ob tem pripomnil: "Prišel je sem in sprožil pištolo."

Tehnik Constable in čarovnik Turner

Omenjeni krajini iz leta 1831 so v Tate Britainu zdaj znova skupaj razstavili v sklopu razstave Ogenj in voda, ob tej priložnosti pa ju tudi na novo uokvirili. Postavitev vključuje tudi kritike, ki opevajo Turnerjevo lirično domišljijo in Constablov naturalizem. Razliko med slikarstvoma obeh mojstrov je pred štirimi leti, ko sta bili v Londonu dve veliki razstavi del obeh umetnikov, dobro povzel kustos Muzeja Victoria & Albert Mark Evans: "Constable je tehnik, Turner pa čarovnik."

Constablova upodobitev Salisburyjske katedrale se je leta 2013 znašla na trgu, vendar so sliko na britanskih tleh zadržali s prepovedjo izvoza, prvo sodelovanje Tata, narodnih muzejev in galerij Walesa in Škotske ter lokalnih muzejev v Coclhesterju, Ipswichu in Salisburyju pa je omogočilo tudi odkup slike. Sledila je dolga turneja po različnih britanskih krajih. "Constable je želel, bi njegovo delo videlo čim več ljudi. To je omogočilo uresničitev njegove želje in to monumentalno delo zgodovine umetnosti približalo širši javnosti," besede direktorja Tate Britaina Alexa Farquharsona povzema Guardian. Razstava Ogenj in voda bo v Tatu na ogled do julija prihodnje leto.

M. K.