Turnerjeva nagrada je "odrasla": letos brez škandaloznih nominirancev

V Hullu razstava finalistov za Turnerjevo nagrado

26. september 2017 ob 11:58

Hull - MMC RTV SLO, STA

Turnerjeva nagrada je bil nekoč domena avantgardnih, škandaloznih mladih umetnikov. Letošnji nabor nominirancev pa britanska kritiška javnost, nasprotno, hvali kot "odraslo odločitev", da se opozori na delo spregledanih, pa čeprav ne več rosno mladih umetnikov, na nesenzacionalistične tematike in tradicionalne pristope.

V Umetnostni galeriji Ferens v mestu Hull je od danes naprej na ogled razstava nominirancev za Turnerjevo nagrado, ki velja za eno najprestižnejših priznanj za sodobno umetnost v Veliki Britaniji. Zanjo so letos nominirani Hurvin Anderson, Andrea Büttner, Lubaina Himid in Rosalind Nashashibi. Dobitnik nagrade bo znan 5. decembra.

Turnerjeva nagrada, ki je ime dobila po angleškem slikarju J. M. W. Turnerju, je bila do letos namenjena britanskim umetnikom do 50. leta starosti. Letos pa so spremenili pravila in med nominiranci sta se tako znašla tudi dvainpetdesetletni Anderson in triinšestdesetletna Lubaina Himid.

Drug del britanske javnosti se ob tem seveda sprašuje, ali ni nemara Turnerjeva nagrada postala "preveč mainstreamovska". "Nikjer nobene orjaške zadnje plati (referenca na delo lanske nominiranke Anthee Hamilton, op. n.), nobenih razmetanih postelj, v katere bi usmerili svoj gnev - nobenega šoka, nobene vulgarnosti ali profanosti," piše likovni kritik Will Gompertz. "Vsi umetniki v ožjem izboru znajo dejansko slikati - če se za to odločijo".

Na Zanzibarju rojena Lubaina Himid poučuje sodobno umetnost na Univerzi osrednjega Lancashira. Njena dela označujejo barviti in dekorativni motivi, ki se sklicujejo na politično moč grafičnega jezika. Gledalca soočajo z občutkom nevidnosti, ki ga občutijo ljudje iz afriške diaspore.

Hurvin Anderson, ki je jamajškega izvora, se je rodil v Birminghamu, danes pa ustvarja v Londonu. Ustvarja portrete in krajine, pri čemer se njegova dela gibljejo med abstrakcijo in figuraliko, v spokojnih prizorih se spajajo ideje spomina, skupne zgodovine in mešanja kultur.

Petinštiridesetletna nemška umetnica Andrea Büttner se posveča grafiki, skulpturi, slikarstvu in filmu. V svojih delih tematizira revščino in kupno moč.

Triinštiridesetletna Londončanka Rosalind Nashashibi se posveča filmu; uporablja pogosto ponavljajoče se slike vsakdanjega življenja. za Turnerjevo nagrado se poteguje z dvema filmoma na 16-milimetrskem traku. Enega je posnela v Gvatemali, drugega v Gazi, oba pa raziskujeta vezi med krajem in ljudmi, ki so po eni plati ujetniki svojih okoliščin, po drugi pa se brezskrbno posvečajo vsakodnevnim banalnostim.

Direktor galerije Tate Britain in predsednik letošnje žirije za nagrado Alex Farquharson je povedal, da so želeli letos počastiti umetnike, ki so bili v preteklosti zapostavljeni: "Svet umetnosti se bolj kot kdajkoli zanima za pomembne, a spregledane umetnike ter dela, ki so nastala v ne tako oddaljeni preteklosti in ki zaradi kakršnihkoli razlogov niso bila vidna." Dodal je, da je izbor letošnjih nominirancev za nagrado "najbolj mednaroden in raznolik", so pa vsi umetniki del britanske umetniške scene.

Turnerjevo nagrado podeljujejo od leta 1984. Zmagovalec prejme četrt milijona funtov.

A. J.