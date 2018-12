Turnerjeva nagrada škotski umetnici Charlotte Prodger za intimno videoizpoved

Drugo leto bo zastopala Škotsko na Beneškem bienalu

5. december 2018 ob 09:30

London

Prestižno Turnerjevo nagrado so letos podelili britanski umetnici Charlotte Prodger, ki so jo nagradili za njena zelo osebna videa,-eden od njiju je bil v celoti posnet v iPhonom-, v katerih se je spominjala svojih izkušenj iz obdobja, ko je v ruralnem okolju Škotske priznala, da je homoseksualka.

Umetnica, ki deluje v Glasgowu, je znana po svojem raziskovanju homoseksualne identitete. Bridgit, eden od videov, ki sta ji prinesla prestižno, 25.000 funtov vredno nagrado, ki jo podeljujejo za sodobno umetnost, jo prikazuje, ko bere svoje dnevnike. V njih razkriva svoje razmišljanje o identiteti, spolu, državljanstvu in o tem, kako se lahko naši subjektivni pogledi na stvari spreminjajo.

Ob prejemu nagrade v londonskem muzeju Tate Britain je 44-letna nagrajenka dejala, da je "precej vzhičena" in "zelo ganjena" zaradi zmage. "Zgodbe, ki jih pripovedujem, čeprav so moje in osebne, so zgodbe, ki so jih izkusili številni pripadniki queer skupnosti," je povedala za BBC. Žirija je v obrazložitvi nagrade med drugim zapisala, da "občuduje kvaliteto njenega dela in pozornost, ki jo namenja zgodovini umetnosti."

Direktor Tate Britaina Alex Farquharson, ki je bil tudi na čelu žirije, je dejal, da so zmagovalna dela pomembna za mlajšo generacijo. "Ukvarjajo se s spolom kot nečim nedefiniranim, kot nečim fluidnim, kot nečim, kar ni vedno skladno z družbenimi normami."

Prodgerjeva je bila predtem izbrana tudi za predstavnico Škotske na Beneškem bienalu prihodnje leto.

Kdo se je še potegoval za nagrado?

Na seznamu letošnjih nominirancev za Turnerjevo nagrado so bili še Naeem Mohaiemen, ki ustvarja filme, ki prek turbulentnih obdobij zgodovine raziskujejo zapuščino kolonializma, narodno identiteto, levo usmerjene politike in migracije, Luke Willis Thompson, ki je žirijo prepričal z nemim črno-belim filmskim portretom Diamond Reynolds (To je zaročenka Philanda Castila, ki ga je julija 2016 med vožnjo ustavil policist in nanj začel streljati. Reynoldsova je takoj po streljanju, v katerem je Castile umrl, posnela dogajanje in ga v živo prenašala na Facebooku), in "arhitekturna agencija" Forensic Architecture, ki s pomočjo 3D-modelov prizorišč spopadov razkriva kriminalna dejanja in opozarja na kršitve človekovih pravic.

Turnerjevo nagrado, poimenovano po velikem britanskem slikarju J. M. W. Turnerju, podeljujejo od leta 1984, in sicer je namenjena britanskim umetnikom do 50. leta starosti za najboljšo predstavitev ali izstopajočo razstavo v zadnjem letu. Zmagovalec prejme 25.000 funtov, preostali nominiranci pa vsak po 5.000 funtov.

K. T.