Turške oblasti zasegle več kot 24 tisoč pretihotapljenih artefaktov

Razbitje velike tihotapske mreže v Turčiji

22. december 2017 ob 14:38

Carigrad - MMC RTV SLO

V operaciji v štirih turških mestih, med drugim tudi v Carigradu, so oblasti zasegle več kot 24 tisoč pretihotapljenih predmetov, pri čemer je šlo za največjo operacijo proti tihotapcem starin in umetnin na turških tleh, sodelovanja v mreži je osumljenih 19 ljudi.

Oblasti so v četrtek predstavile zasežene predmete, med njimi je tudi tri tisoč let star mikenski meč, ki ga povezujejo z mitom o trojanskem junaku Ahilu, doprsni kip Aleksandra Velikega, izdelan po njegovem naročilu, krona iz helenističnega obdobja, okrašena s pozlačenim listjem, starodavni kovanci in številni drugi artefakti. Med operacijo so zasegli tudi več fosilov in nekaj predmetov iz zgodnjega obdobja islama, ki so bili v Anatoliji. Skupno so zasegli kar 24.456 predmetov.

Artefakti potujejo v carigrajski muzej

Varnostne sile so to tihotapsko mrežo spremljale pretekle tri mesece, prvo operacijo pa so izvedli 12. decembra. Na podlagi informacij, pridobljenih s pričevanji aretiranih osumljencev, so odkrili identiteto več nadaljnjih ljudi, vključenih v to tihotapsko mrežo. Za zdaj še ni popolnoma jasno, kako so tihotapci pridobili starine, znano pa je, da so jih nameravali pretihotapiti v druge države. Zdaj bodo oblasti to rekordno količino predmetov predale Muzeju arheologije v Carigradu.

Kulturna dediščina pomembna za turizem

Že v preteklosti si je Turčija prizadevala za vrnitev ukradenih kosov, tako na domačih tleh kot v tujini. Gre za vprašanje, ki je ključnega pomena za državo, znotraj meja katere je okoli tri tisoč starodavnih mest, pripadajočih več različnim civilizacijskim okvirom, in kjer se turistična panoga opira na bogato zgodovinsko dediščino ter tako v državo vsako leto privabi milijone tujcev.

Tihotapske poti tudi zaradi vojne v Siriji

Turčija se hkrati trudi preprečiti tihotapljenje artefaktov iz južne sosede Sirije in vanjo, saj skrajneži trgujejo z njimi. Poznavalci pravijo, da so bili v vojni vihri, ki se je začela pred šestimi leti, iz tamkajšnjih muzejev in drugih objektov ukradeni številni eksponati. Tako se je čez Turčijo vzpostavila ena od poti tihotapcev, ki želijo naplenjene predmete prodati ali v sami Turčiji ali pa jih prek njenega ozemlja spraviti v druge države.

Dodatno usposobljeni turški kadri

Turške varnostne sile na mejah in carinske uradnike so nedavno dodatno usposobili za obravnavanje čezmejnih tihotapskih operacij. Ob tem so seznam pogrešanih zgodovinskih predmetov iz Sirije poslali strokovnjakom, uradnikom na državnih mejah in zasebnim zbiralcem, tako da bodo lahko v prihodnje laže prepoznali ukradeno blago.

P. G.