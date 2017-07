Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kovanec iz 24-karatnega zlata je pred desetimi leti izdelala kanadska kovnica Royal Canadian Mint, v berlinskem muzeju Bode, ki se nahaja na tamkajšnjem muzejskemotoku, pa je bil razstavljen od leta 2010. Foto: EPA V okviru akcije je policija preiskala več stanovanj v Berlinu. Ta posnetek je nastal v tamkajšnjem okrožju Nekoeln. Foto: EPA Sorodne novice Začelo se je sojenje "Spidermanu": ena najpredrznejših tatvin umetnin zadnjih let Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Uganka spektakularne berlinske kraje stokilogramskega zlatnika se razpleta

Nemška policija aretirala dva osumljenca

12. julij 2017 ob 12:28

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Zlatnik, imenovan Veliki javorjev list, je eden največjih zlatih kovancev na svetu – in kljub njegovi teži 100 kilogramov je pred meseci tatovom uspel podvig, odnesti ga iz berlinskega muzeja Bode, v katerem so ga hranili v vitrini iz neprebojnega stekla.

Gre za kovanec z nominalno vrednostjo milijon kanadskih dolarjev, ki ga je leta 2007 izdelala kanadska kovnica. Kovanec, ki je vreden skoraj 3,8 milijona evrov, meri 53 centimetrov v premeru in tri centimetre v debelino.

Britanska kraljica v družbi javorjevih listov

Na sprednji strani je portret kraljice Elizabete II., na zadnji pa trije javorjevi listi. Zlatnik Veliki javorjev list nosi ime po kanadskem nacionalnem simbolu. V zbirki muzeja Bode je bil od leta 2010, sicer pa obstajajo še štirje takšni zlatniki.

Poziv javnosti prinesel napredovanje raziskave

Nemška policija je po kraji objavila posnetek domnevnih tatov in ponudila nagrado v višini 5.000 evrov za koristne informacije, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ta poteza je očitno obrodila sadove, saj policisti domnevajo, da sta oba prijeta osumljenca na omenjenem posnetku.

Malo po kraji je predstavnik berlinske policije za stike z javnostmi Winfrid Wenzel dejal, da je zaradi izjemnih lastnosti ta "dragoceni kovanec svoje mesto dobil v Guinnessovi knjigi rekordov, a prav zaradi njih ga bo izjemno težko prodati na črnem trgu". "Tatovi ga bodo tako najverjetneje stalili in poskušali zaslužiti s prodajo zlata."



Stare "dobre" metode kraje ...

Z nemške policije zdaj so sporočili, da so danes aretirali dva osumljenca, ki naj bi marca ukradla ta stokilogramski zlatnik. Vendar še ni znano, ali so našli tudi to ukradeno dragocenost.

Osumljenca, ki so ju policisti prijeli v obsežni raciji, naj bi bila med nepridipravi, ki so marca s pomočjo lestve preplezali zid ob muzeju Bode in vdrli v zgradbo. Nato so pobegnili po železniških tirih, ki tečejo ob muzeju, lestev pa pustili tam.

