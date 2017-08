Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V svoje predstave Omerzu rad vključuje lutko – avtomat. Ne zato, ker bi se rad znebil animatorjev, ampak ker dajo predstavi poseben pospešek. Lutke ustvarja iz tradicionalnih materialov, ki jih uporablja na drugačen način. Snuje jih iz papirja ali iz lesa. Včasih kombinira les in stiropor. Likovni izraznosti v prid izkoristi tudi samo tehnologijo lutk. V nasprotju s "starimi esteti", ki so tehnologijo lutke skrivali, jo Omerzu razkriva. Pogosto tudi kombinira več lutkovnih tehnik. Foto: UGM / Janez Marolt Iz predstave Hiša Marije pomočnice. Foto: Žiga Koritnik Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

UGM se ozira na opus Silvana Omerzuja, velikega lutkarja

V UGM Studiu lutke, risbe in avtomati Silvana Omerzuja

25. avgust 2017 ob 15:04

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Umetnostna galerija Maribor v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Maribor in gledališčem Konj predstavlja dela enega najpomembnejših slovenskih lutkarjev Silvana Omerzuja.

Na razstavi v UGM Studiu, ki jo bodo odprli danes zvečer, bodo na ogled lutke, risbe in avtomati, ki so nastali za različne predstave ali razstavišča v zadnjih letih.

Razstavljene bodo lutke predstav Hiša Marije Pomočnice iz leta 2008, Prepovedane ljubezni iz leta 2009 in Krabat iz leta 2014.

Kot ob tem izpostavljajo v UGM-ju, je v lutke Silvana Omerzuja ujet njegov lucidni kreativni genij. "Lutke že same po sebi s svojo vrhunsko likovno vsebino in prezenco zapolnjujejo prostor razstavišča. Ustvarjene so predvsem iz lesa in namenjene odraslemu občinstvu. Postavljene v instalacijo oz. scensko postavitev nas najprej nagovorijo s svojo materialno negibnostjo (razen pri Avtomatih), navidezno statiko, ki pa je le materialna, telesna. Notranja napetost, asociacija na življenje v njih, je prisotna že skozi sam material (les), v katerega strukturi, letnicah, je tudi vidno ujet duh časa in narave, rast," so navedli.

Nova predstava na obzorju

S pričujočo razstavo med drugim tudi napovedujejo njegovo novo predstavo v Lutkovnem gledališču Maribor. Omerzu tokrat režira lutkovno postavitev Besede iz hiše Karlstein, ki nastaja po pesniški zbirki v Mariboru rojene književnice Berte Bojetu in bo premiero doživela 7. septembra. Takrat bodo v razstavišču v kleti Minoritske cerkve odprli tudi razstavo z deli iz njegovega drugega bogatega lutkovnega opusa.

Silvan Omerzu (1955) je gledališki režiser, likovni umetnik ter eden najprepoznavnejših slovenskih lutkarjev. Po študiju na Pedagoški akademiji v Ljubljani je začel delati v Lutkovnem gledališču Ljubljana, leta 1983 pa ga je poklicna pot vodila v Prago, kjer je končal specializacijo iz lutkovne scenografije in oblikovanja lutk.

Nagrajenec Prešernovega sklada

Po vrnitvi v Ljubljano je svojo prepoznavno avtorsko poetiko, namenjeno predvsem odraslemu občinstvu, najizraziteje uresničeval v gledališču Konj, ki ga je ustanovil skupaj z režiserjem Janom Zakonjškom.

Omerzu je za svoje delo prejel 14 mednarodnih nagrad, 12 slovenskih nagrad ter nagrado Prešernovega sklada (2006). Poleg lutkarstva se ukvarja tudi s slikarstvom, grafiko, risbo, ilustracijo, keramiko in oblikovanjem plakatov ter eksperimentira z različnimi materiali, kot so les, predivo in kovina.

A. J.