Ukradeno dragoceno bodalo se je po več kot treh desetletjih vrnilo v Narodni muzej Slovenije

Eksponat iz 17. stoletja pred našim štetjem

6. julij 2018 ob 19:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Da je v naših muzejih kdaj tudi nenačrtovano zelo pestro, priča zgodba bodala s konca starejše bronaste dobe, ki je bilo pred več kot tremi desetletji ukradeno s še nekaj drugimi eksponati. Danes se je ta dragoceni kos vrnil v svoje domovanje, kamor je pripotoval iz Velike Britanije.

Bodalo, ki izvira iz 17. stoletja pred našim štetjem, znano tudi kot bodalo z Iga, je bilo septembra 1985 ukradeno iz Narodnega muzeja Slovenije. Ob vlomu v dve vitrini v razstavnih zbirkah je bilo iz muzeja ukradenih 45 primerkov bronastodobnega orodja, nakita in orožja, med katerimi je bilo tudi dotično bodalo.

Brezplodna prizadevanja takoj po kraji

Takratna policijska preiskava ni obrodila sadov, prav tako niso pozivi v časopisih in ponudba nagrade za kakršne koli informacije razodeli nobene sledi. Nato pa je bilo bodalo leta 2015 prepoznano na dražbi in posledično so stekli številni nujni birokratski postopki za njegovo vrnitev.

Skupna prizadevanja vseh sodelujočih ustanov

Postopek vrnitve je vodilo Ministrstvo za zunanje zadeve RS s pomočjo Veleposlaništva RS v Londonu, dejansko vrnitev pa je omogočilo sodelovanje z Interpolom in Registrom ukradenih umetnin (The Art Loss Register). Sicer pa je celotna akcija stekla še ob sodelovanju Ministrstva za kulturo RS, Narodnega muzeja Slovenije in Policije RS.

Na ogled javnosti v naslednjem tednu

In tako se je ta pomemben muzejski eksponat včeraj vrnil na naša tla, danes pa so ga prevzeli v Narodnem muzeju Slovenije, kjer bodo v prihodnjem tednu poleg njegove zgodbe zadnjih treh desetletij natančneje predstavili tudi njegov pomen za slovensko kulturno dediščino.

Na predstavitvi bodo sodelovali državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Damjana Pečnik, generalni direktor za zadeve EU-ja na ministrstvu za zunanje zadeve David Brozina, direktorica Narodnega muzeja Slovenije Barbara Ravnik in tamkajšnji kustos za prazgodovino Peter Turk.

P. G.