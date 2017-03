Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mirni zaliv - nocoj ga lahko ujamete v Kinodvoru - je barvita burleskna krimikomedija in ljubezenska zgodba, v kateri nas Bruno Dumont popelje v zgodnja leta dvajsetega stoletja. Foto: Kinodvor Mednarodni dan frankofonije 20. marca praznujejo države, ki jim je skupen francoski jezik. Foto: Reuters Po zadnjih podatkih francoski jezik govori 274 milijonov ljudi po svetu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ulala! Dan, ko slavimo vse, kar je francoskega

Ob mednarodnem dnevu frankofonije Festival frankofonskega filma

20. marec 2017 ob 12:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Mednarodna organizacija za frankofonijo na današnji dan slavi vse kulturne dosežke dežele Molièra, Godarda in Moneta. Slovenija se kot "opazovalka" slovesnostim pridruži s filmskim festivalom.

S projekcijo filma Mirni zaliv Bruna Dumonta ob 20.00 v Kinodvoru se nocoj začenja Festival frankofonskega filma. Prireditev je vezana na mednarodni dan frankofonije, ki ga na današnji dan obeležujejo države članice Mednarodne organizacije za frankofonijo. V Celju pa bo potekal 19. frankofonski dan s temo Francoščina na različnih kontinentih.

Mednarodni dan frankofonije 20. marca praznujejo države, ki jim je skupen francoski jezik. Na ta način izkažejo svojo odločenost za skupno delovanje v službi miru, sodelovanja, solidarnosti, trajnostnega razvoja in medkulturnega dialoga. To so vrednote, ki jih zagovarja 84 držav oz. vlad članic Mednarodne organizacije za frankofonijo. Slovenija ima v organizaciji od leta 1999 status opazovalke.

Festival želi odražati raznolikost držav organizatork: predvajani filmi so v jezikih držav članic, a je v vseh čutiti namen, da obeležijo svojo pripadnost gibanju. Letos sodelujejo Albanija, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Francija, Grčija, Kanada, Madžarska, Romunija, Švica in Slovenija, so sporočili s Francoskega inštituta v Sloveniji. Domačo kinematografijo bo na festivalu, ki bo potekal do sobote v Kinodvoru in Slovenski kinoteki, predstavljal celovečerec Nočno življenje Damjana Kozoleta.

V torek ob 21.00 lahko na platnu Kinodvora ujamete še Bučka, švicarsko-francosko animacijo, ki si je letos prislužila nominacijo za oskarja, dan kasneje ob isti uri pa dramo Ko ljubezni ni več. V njej režiser Joachim Lafosse pretresa viharna čustva para v postopku ločitve.

Ugledni filmski strokovnjak v gosteh

Festival je sicer del prireditev v okviru meseca frankofonije, v okviru katerega se bo zvrstilo še nekaj dogodkov. Med drugim bo francoski filmski kritik in režiser Alain Bergala v sredo v kinoteki predstavil svojo knjigo Vzgoja za film - Razprava o poučevanju filma v šolah in drugih okoljih, ki je izšla v slovenske prevodu, dan kasneje pa bo v Kinodvoru vodil seminar z učitelji o filmski vzgoji v šolah.

Pester dan v Celju

V Celju pa bo danes potekal 19. frankofonski dan, ki daje francoščini privlačno in dinamično podobo ter širi jezikovno in kulturno raznolikost v slovenskem prostoru. Kulturna prireditev bo s temo Francoščina na različnih kontinentih na odrskih deskah pod vodstvom mentorjev povezala 160 mladih: učencev šestih osnovnih šol, dijakov osmih srednjih šol ter študentov Emuni Univerze v Piranu. V okviru prireditve si bodo obiskovalci lahko ogledali tudi razstavo in okušali dobrote iz različnih frankofonskih dežel.

Frankofonski dan v Celju je del projekta Frankofonija, ki ga vodi in koordinira Zavod RS za šolstvo ob podpori ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter francoskega inštituta iz namere po ustvarjanju ugodnih pogojev za kakovosten pouk francoščine. Po zadnjih podatkih francoski jezik govori 274 milijonov ljudi po svetu.

A. J.