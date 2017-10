Ulay, Maja Smrekar in Alenka Sottler med dobitniki Trendovih nagrad

Podelitev Trendovih nagrad drevi v Narodni galeriji

20. oktober 2017

zadnji poseg: 20. oktober 2017 ob 17:02

Ljubljana

Trendove nagrade, ki jih podeljujejo od leta 2001, gredo letos v roke Ulaya, Nike Zupanc, Alenke Sottler, Petra Movrina in Maje Smrekar.

Pionirja bodyarta, performansa in polaroidne umetnosti Ulaya bodo ovenčali z nagrado za življenjsko, Niko Zupanc na področju industrijskega oblikovanja, Alenko Sottler za ilustracijo, Petra Movrina na področju modnega oblikovanja in intermedijsko umetnico Majo Smrekar z nagrado s področja umetnosti.

Najslavnejši neznani umetnik

Ulay se je kot Frank Uwe Laysiepen rodil leta 1934 v Solingenu v Nemčiji. Leta 1968 se je odpravil v Amsterdam, kjer je sedem let pozneje spoznal Marino Abramović. Kemija, ki se je rodila, je za 12 let združila enega najbolj razvpitih in kontroverznih umetniških parov v zgodovini. Njuna zveza se je začela resno krhati po desetih letih osebne in umetniške simbioze. Dve leti pred velikim finalom - projektom Great Walk of China (1988) - med seboj sploh nista več govorila.

"In medtem ko se Marina sonči v medijski slavi popzvezdniškega formata, ostaja Ulay v prijetni senci, čeprav je na umetniškem polju še vedno zelo aktiven. Še vedno je 'najslavnejši neznani umetnik', kot se rad sam predstavi," piše v utemeljitvi. "Če je Marina Abramović babica performansa, je Ulay nesporni dedek polaroidne umetnosti," so še o Ulayu zapisali podeljevalci nagrade.

Podeljevalci nagrade so se spomnili tudi filma Projekt: rak režiserja Damjana Kozoleta, v katerem gledalec spremlja Ulaya, kako se med zdravljenjem s kemoterapijo z namenom svojevrstnega obreda poslavljanja še zadnjič pozdravi s prijatelji in se zato odpravi na pot od Amsterdama in Berlina do New Yorka. "Film Projekt: rak je torej točno to, kar bi pričakovali od enega ključnih akterjev in pionirjev performansa in body arta, namreč da bo zastavil svoje telo za umetnost, brezpogojno in ne glede na okoliščine," so še zapisali.

Poetična disrupcija kot načelo oblikovanja

Že bežen pregled aktualnega portfelja Nike Zupanc dokazuje, da je njena specifična oblikovalska senzibilnost pisana na kožo velikopoteznim mladim podjetjem, ki osvajajo zahteven svetovni trg pohištva, so zapisali podeljevalci nagrade. "Njeni 'poetični disrupciji', kot sama definira svoj princip oblikovanja, se je težko upreti," še piše v utemeljitvi.

Še ena v nizu lovorik za ilustratorko

O Alenki Sottler so ob njenih ilustracijah za knjigo Pesem za liro Bine Štampe Žmavc, za katero je lani prejela zlato medaljo Združenja ameriških ilustratorjev, v utemeljitvi zapisali, da bi težko našli slikarja, risarja ali ilustratorja, ki bi se bil pripravljen prostovoljno podvreči tako pedantnemu, minucioznemu in garaškemu slogu, kot ga je prakticirala ona. Sicer pa se akademska slikarka in ilustratorka lahko pohvali z več kot 50 knjigami za otroke in odrasle ter več kot 30 nagradami doma in v tujini. Podeljevalci nagrade so v utemeljitvi izpostavili še njen blog Kreativni razred.

Oprave tudi za najprepoznavnejša imena

Kreacije modnega oblikovalca Petra Movrina so med drugim nosile Lady Gaga, Björk, Beyonce in Julianne Moore. A medijska fascinacija s slavnimi osebnostmi, ki so nosile Movrinove kreacije, je zgolj površje. Pod njim se skrivajo globlje plasti, piše v utemeljitvi. Movrin je pred nekaj tedni v Londonu tudi nastopil funkcijo asistenta kreativne direktorice znamke Alexander McQueen. "S to službo je na svoji poti prišel do točke, od koder ni več vrnitve nazaj," so še zapisali podeljevalci nagrade.

Večletni in večkratno nagrajeni projekt

Meja med življenjem in umetnostjo je v primeru Maje Smrekar zelo tanka, če sploh obstaja - in tudi sama zase pravi, da ne živi od umetnosti, ampak z umetnostjo. Trendovo nagrado prejme za večletni projekt z naslovom K-9_topologija, ki se med drugim posveča možnostim formiranja posthumane skupnosti. Serija je nesporno eden nespornih vrhuncev v polju bioarta - na križišču tehnologije, znanosti, umetnosti in humanistike, so zapisali v utemeljitvi nagrade.

P. G.