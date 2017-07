Poudarki Projekt Premiki/Photographic communities of displacement Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dela, predstavljena v Galeriji Media Nox, govorijo o korelaciji med premiki (migracijami) ter podnebnimi spremembami. Foto: Galerija Media Nox Muntherjeva greda, dolina reke Jordan, 2017. Analogne fotografije rastlin in pridelkov avtorica predstavi v obliki negativov, s čimer želi gledalca spodbuditi k drugačnemu pogledu na sicer realno obliko obstoječega. Foto: Galerija Media Nox Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umetnica Eva Sajovic: Vsi smo udeleženci v svetovni krizi migracij

Rezidenca in učni laboratorij v Media Nox

13. julij 2017 ob 12:10

Maribor - MMC RTV SLO/STA

V mariborski galeriji Media Nox bodo drevi odprli fotografsko razstavo umetnice slovenskih korenin Eve Sajovic, ki že vrsto let živi in ustvarja v Londonu.

V Mariboru bo razstavljala prvič, v sklopu svojega enotedenskega bivanja pa v mestu ob Dravi gosti tudi celodnevni učni laboratorij, ki bo potekal še do 17.00, namenjen pa je umetnikom, aktivistom, kustosom in vsem zainteresiranim.

Eva Sajovic je ta teden na rezidenci Galerije Media Nox. Osrednja tema učnega laboratorija, v katerem bodo sodelovali tudi drugi gostje iz tujine in Slovenije, je vezana na vlogo fotografije v sodobnem času, ki nas opominja na izzive migracij. Udeleženci bodo preizpraševali vlogo diktata fotografskih agencij in spoznali ekološko-sociološki fotografski pristop v sklopu omenjene tematike.

V Mariboru bo fotografinja predstavila delo Premiki, ki je v nastajanju in se ukvarja s problematiko podnebnih sprememb in migracij. V sklopu tega se ukvarja tudi z vprašanji, ki se nanašajo na (fotografski) proces umetnika, ki dela z družbeno angažiranimi temami in ljudmi; na primer z reprezentacijo, vlogo, odgovornostjo in dolžnostjo umetnika v tem postopku, z družbenim nasprotjem med umetnikom, portretiranim in gledalcem.

"Zanima me povezava med klimatskimi spremembami, ki so pomemben faktor na globalni ravni in povzročajo migracije. Kot smo videli v Siriji, to ni edini faktor, ampak običajno nastopa v kombinaciji z drugimi dejavniki. Ne zanima me dokumentarno poročanje o bedi ljudi, ki so v takšni težki situaciji, temveč usmerjam fokus na vzroke in na ozaveščanje o tem, da smo vsi udeleženci. Predvsem na zahodu smo glavni krivci onesnaževanja in s tem prispevamo k migracijam. Namen mojega dela, ki kombinira predstavitev dokumentov s socialnimi akcijami, kot sta Workshop ali Learning Lab, je v tem, da se začnemo zavedati, da smo vsi odgovorni in da to ni problem, ki se nas ne tiče," je povedala po poročanju Večera.

V Postojni rojena umetnica je diplomirala na ljubljanski pravni fakulteti in magistrirala na univerzi v Utrechtu. Ob tem je študirala tudi oblikovanje in fotografijo na San Martins School of Art in nato magistrirala na londonski umetniški univerzi.

Kot predavateljica dela na londonski Central Saint Martins in Chelsea college of Art, sicer pa so teme njenih fotografij predvsem družbena angažiranost, participativne prakse in marginalizirane skupnosti.

A. K.