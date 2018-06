Umetnica Jasmina Cibic v ožjem izboru za britansko nagrado jarman

Nagrada v vrednosti 10.000 funtov

28. junij 2018 ob 17:33

London - MMC RTV SLO, STA

Slovenska umetnica Jasmina Cibic se je uvrstila v ožji izbor za nagrado, poimenovano po pokojnem britanskem režiserju Dereku Jarmanu, ki jo podeljuje organizacija Film London.

Kot so zapisali pri Film Londonu, s podeljevanjem te nagrade prepoznavajo in podpirajo umetnike, ki se ukvarjajo z gibljivo sliko, ter z njo nagrajujejo v Veliki Britaniji delujoče umetnike, filmarje, ki imajo bujno domišljijo in smisel za eksperimentiranje in inovacije.

Nenehna negotovost, ki preveva svet

Po besedah direktorja Film Londona Adriana Woottona dela letošnjega ožjega izbora umetnikov raziskujejo svet v nenehnem stanju negotovosti in dokazujejo, da imajo v Veliki Britaniji živeči filmski ustvarjalci oko tako za utrip modernega življenja kot moderno gibljivo sliko.

Poleg Jasmine Cibic so v ožjem izboru za nagrado, vredno 10.000 funtov, še tandem Larry Achiampong & David Blandy, Lawrence Lek, Daria Martin, Hardeep Pandhal in Margaret Salmon.

Zvezdniški arhitekti in nacionalne predstavitve

Med zadnje projekte Cibičeve spada tudi trilogija filmov v sklopu projekta NADA, v katerih raziskuje prostore arhitekture in ideologije, ob njej pa je izšla tudi publikacija na to temo. Do 28. maja je bila v britanskem Centru za sodobno umetnost Baltic na ogled posebna instalacija, ki prikazuje te filme. Prek tega projekta umetnica raziskuje tri zvezdniške arhitekte evropskega modernizma in vlogo, ki jo je njihovo delo odigralo v nacionalnih predstavitvah.

Prvi film oziroma prvo dejanje se nanaša na hrvaškega arhitekta Vjenceslava Richterja in jugoslovanski paviljon, ki ga je zasnoval leta 1958 za svetovno razstavo v Bruslju. Drugo dejanje je v Mestni hiši Arneta Jacobsena v Aarhusu na Danskem (1937-1942).

Zadnje dejanje je Cibičeva posnela in situ posebej za razstavo v Hiši Ester, muzeju, ki ga je v Krefeldu blizu Düsseldorfa zasnoval slavni Ludwig Mies van der Rohe in kjer je umetnica razstavljala lani oktobra. V tretjem delu namreč obravnava van der Rohejevo arhitekturo v Krefeldu iz 20. let 20. stoletja v kontekstu političnih razprav o primerni zastopanosti Nemčije na svetovnih sejmih sredi 20. stoletja.

Leta 1979 v Ljubljani rojena Jasmina Cibic živi in dela v Londonu. Leta 2013 je Slovenijo zastopala na Beneškem bienalu, predstavila pa se je na številnih samostojnih razstavah, med drugim v Calgaryju, Zagrebu, Beogradu, Aarhusu, Budimpešti in Ljubljani, ter na več skupinskih postavitvah, denimo v New Yorku, Londonu, Bonnu, Luksemburgu in na Kitajskem.

Dobitnika nagrade, ki jo bodo podelili enajstič po vrsti, bodo novembra razglasili v Galeriji Whitechapel. Poleg denarne nagrade bo ta prejel tudi podporo Channel 4 pri produkciji filma v sklopu Random Actsa.

Nada: Act 1 (trailer) from jasmina cibic on Vimeo.

NADA: Act II (trailer) from jasmina cibic on Vimeo.

NADA Act III: The Exhibition (trailer) from jasmina cibic on Vimeo.

P. G.