Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Kipar Steve Tobin je svojo več kot tri tone in pol težko kompleksno skulpturo naslovil Korenina sv. Trojice in jo tudi v celoti sam financiral, za kar je porabil okoli 330 tisoč dolarjev (približno 311 tisoč evrov). Za izdelavo te koreninaste strukture je potreboval skoraj 20 tisoč ur. Foto: Flickr Cerkev sv. Trojice, na dvorišču katere je stala skulptura, se nahaja na ulici nasproti v napadu 9. septembra 2001 porušenih dvojčkov Svetovnega trgovinskega centra. Foto: AP Sorodne novice Črni Jezus in gibanje Pegida domujeta v istem mestu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umetnik proti cerkvi, ki je prelomila svojo besedo

Samovoljno preselili in poškodovali veliko skulpturo

15. april 2017 ob 13:01

New York - MMC RTV SLO

Kipar Steve Tobin se je odločil tožiti cerkev svete Trojice na spodnjem Manhattnu, saj so cerkveni veljaki odstranili njegovo skulpturo - poustvaritev velike platane, ki je rasla na cerkvenem dvorišču, preden jo je skupila v napadu na dvojčka Svetovnega trgovinskega centra leta 2001.

Umetnik je svojo pet metrov in pol visoko bronasto skulpturo postavil na dvorišču pri kapeli sv. Paula, ki spada k cerkvi sv. Trojice in se nahaja na ulici nasproti v napadu 11. septembra 2001 porušenih dvojčkov. Več kot tri tone in pol težko koreninasto skulpturo je naslovil Korenina sv. Trojice in jo tudi v celoti sam financiral, za kar je porabil okoli 330 tisoč dolarjev (približno 311 tisoč evrov). Za izdelavo te kompleksne rdeče strukture je potreboval skoraj 20 tisoč ur.

Pred dvema letoma je Tobin izvedel, da so se cerkveni oblastniki samovoljno odločili skulpturo preseliti na zemljo v Connecticutu, ki je v lasti te cerkve – Tobina pa o tem niso niti obvestili. Ogorčeni umetnik je nato lansko poletje sporočil, da mu je cerkveno osebje poslalo fotografije, na katerih je vidna očitna škoda, ki jo je utrpela njegova umetnina med selitvijo, čeprav so mu zatrdili, da je prispela na cilj v dobrem stanju.

V terorističnem napadu izruvana, ponovno postavljena in ponovno izruvana platana

Tobinov odvetnik Steven S. Honigman je zdaj sporočil, da so bila prizadevanja, da bi s cerkvijo našli skupni jezik, neuspešna. Zato je bila te dni vložena tožba proti cerkvi, ki se ji očita kršenje zakona, ki umetnikom zagotavlja pravico do njihovih stvaritev, tudi če niso več v njihovi lasti. Honigman je razložil, da ta zakon "prepoveduje premikanje skulptur", ki so bile ustvarjene za stalno postavitev na določenem mestu, poroča New York Times.

"Gre za pomembno obljubo, ki jo je cerkev dala Stevu Tobinu, ko je ponudil, da ustvari skulpturo," je dejal odvetnik. "Ponudil je, da jo ustvari, če ji bo cerkev namenila stalno mesto na svojem dvorišču. Cerkev se je strinjala." Deset let po postavitvi skulpture se je župnik William Lupfer odločil za njeno selitev, saj ni želel, da bi ljudje, ki niso njihovi župljani, in horde drugih ljudi oblegale cerkveno dvorišče.

Cerkev se je odzvala – sicer ne na samo tožbo - s sporočilom za javnost, v katerem beremo: "Medtem ko ne bomo komentirali tega spora, je cerkev sv. Trojice zadovoljna, da je skulpturo preselila k svojemu zatočišču, kjer bo spodbujala molitveni premislek, pomnjenje in duhovno preobrazbo."

P. G.