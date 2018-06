Umetnik proti NRA: Anish Kapoor tožil največji ameriški orožarski lobi

Tožba zaradi kršenja avtorskih pravic

21. junij 2018 ob 11:14

Chicago - MMC RTV SLO

Britansko-indijski umetnik Anish Kapoor toži ameriško Nacionalno strelsko zvezo (NRA), saj je ta uporabila podobo njegove chicaške skulpture Cloud Gate v svojem videospotu, za katerega je umetnik že pred časom dejal, da skuša "razvnemati strah in sovraštvo".

Eden najbolj priznanih britanskih umetnikov Anish Kapoor (1954) je sprva v mesecu marcu obsodil to samovoljno odločitev NRA-ja in jo označil za "nagnusno", zdaj pa je proti temu največjemu ameriškemu orožarskemu lobiju vložil tožbo zaradi kršenja avtorskih pravic. "Na žalost so to časi, v katerih je nujno, da se vsi - na kakršenkoli način kdo pač zmore - zoperstavimo temnim in agresivnim silam v družbi, ki nas iz strahu in sovraštva pehajo nazaj v primitiven, paranoičen in defenziven pogled na svet," je zapisal umetnik v izjavi za javnost.

Nevarnosti, ki jih prinašajo nedoločeni "oni"

V lani objavljenem enominutnem videospotu, ki so ga naslovili The Violence of Lies (Nasilje laži), je mogoče videti predstavnico NRA Dano Loesch, ki svari pred nevarnostjo, ki jo nedoločeni "oni" predstavljajo za svobodo, začenši z izjavo: "Svoje medije uporabljajo za izvrševanje atentata na resnične novice."

Medtem ko Loescheva nadaljuje z naštevanjem, kaj počnejo "oni" - vključno z indoktriniranjem otrok in netenjem protestov - prek zaslona šviga niz črno-belih slik, na katerih so tudi nekatere razpoznavne točke več mest v ZDA: od napisa Hollywood na hollywoodskih gričih do newyorške stavbe, ki jo je zasnoval Renzo Piano, in koncertne dvorane Walt Disney, ki je delo Franka Gehryja, ter torej skulpture Anisha Kapoorja, ki od leta 2004 stoji v Chicagu.

Oboroževanje proti izmišljenemu sovražniku

"Oglas NRA /.../ poskuša razvneti strah in sovraštvo," je zapisal umetnik v svojem marčevskem odprtem pismu. Po njegovem Nacionalna strelska zveza igra na karto "najosnovnejših in najbolj prvinskih impulzov preganjavice, konfliktov in nasilja ter jih uporablja z namenom vnašanja razkola, s katerim utemeljuje svoja najbolj regresivna stališča. V tem je skrita nuja, da verjamemo v grozljivega "drugega", ki je drugačen od nas samih ... Videospot NRA daje glas ksenofobnemu strahu in poziva k oboroževanju prebivalstva proti izmišljenemu sovražniku."

Kapoor je zahteval, da orožarska zveza odstrani podobo njegovega Cloud Gata iz svojega videospota v skladu s pritožbo, ki jo je vložil na okrožnem sodišču v Illinoisu, vendar je NRA zavrnila izpolnitev njegovega zahtevka. Umetnik zdaj zvezo posledično toži za 150 tisoč dolarjev odškodnine zaradi kršitve avtorskih pravic.

Ena največjih skulptur na svetu

Sicer pa ta Kapoorjeva 110 ton težka skulptura spada med največje skulpture na svetu, dolga je namreč nekaj več kot 20 metrov, široka 13 metrov in visoka 10 metrov, zaradi videza – spominja namreč na zrno fižola – se je je prijelo ime Fižolček.

P. G.