Umetnik v muzeju čaka na izvalitev "svojih" piščančkov

Performans Abrahama Poinchevala

30. marec 2017 ob 09:54

Pariz - MMC RTV SLO

Francoski umetnik Abraham Poincheval - ki je nedavno preživel teden dni znotraj izvotljenega kamna, pred časom pa dva tedna znotraj prav tako delno izvotljenega nagačenega medveda - po novem vali kokošja jajca v pariškem muzeju.

V Normandiji leta 1972 rojeni Abraham Poincheval se je tako preselil v steklen valilnik, kjer na očeh obiskovalcev muzeja Palais de Kotyo s svojim telesom greje deset jajc in upa na uspešno izvalitev "svojih" piščančkov.

Toplota, hrana in stranišče

"Postal bom tako rekoč kokoš," je povedal Poincheval za BBC, ki je svojo akcijo začel v sredo. Vendar ne sedi neposredno na jajcih, temveč na stolu, ki ima pod sedalom kovinsko posodo, v kateri je njegov prihajajoči zarod. Ob tem je zavit v odejo, ki vzdržuje njegovo telesno temperaturo čim višjo in je delo korejskega umetnika Segluija Lija. V svoj jedilnik je vključil živila, ki so znana po tem, da pogrejejo telo - kot je na primer ingver - in so lahko dostopna.

Tukaj je seveda še težava, kako zadostiti klicu narave. Poincheval se je odločil, da kot skrbna kokoš ne bo zapuščal svojega mesta, tako da za straniščne potrebe uporablja posodo, ki jo ima na dosegu roke. Gnezdo bo zapustil le za skupno 30 minut na dan, ta čas bo izkoristil za prehranjevanje.

Pogled od znotraj za boljše razumevanje

Aktualni performans, naslovljen Oeuf (slov. Jajce), je še en v vrsti podvigov tega francoskega umetnika. Le mesec dni pred tem je živel znotraj kamna, ki je bil izdolben v obliki njegovega telesa, ta performans je naslovil Pierre (slov. Kamen).

Leta 2014 pa se je zavlekel v notranjost nagačenega medveda, ki ga dva tedna sploh ni zapuščal, tako da je za vse svoje potrebe poskrbel v notranjosti kosmatinca. Performans je izvajal v pariškem Muzeju za lov in naravo (Musée de la Chasse et de la Nature) in ga naslovil Dans La Peau de l'Ours (slov. V medvedovi koži). Poincheval zagovarja stališče, da je pravzaprav dejanski vstop v predmete tudi najboljši način za njihovo razumevanje.

Skrb za medvrstno povezovanje

Sicer pa 44-letni umetnik pri aktualnem performansu računa, da bo njegovo veselo pričakovanje doseglo vrhunec čez 21 do 26 dni z izvalitvijo piščančkov - kar pomeni, da naj bi bila njihova usoda znana okoli velike noči.

P. G.