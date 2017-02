Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Delavnico organizirata Društvo slovenskih režiserjev in zavod Aipa v sodelovanju s FERA, SAA in Federacijo evropskih scenaristov (FSE). Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten

Umetniki in ustvarjalci, "kronski dragulji", ki ne smejo ostati brez plačila

Delavnica Avtorska pravica na enotnem digitalnem trgu

3. februar 2017 ob 08:09

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kako zaščititi avdiovizualne avtorje? V Sloveniji je v veljavi zakon, da, če v pogodbi ni določeno drugače, vse pravice pripadejo producentu.

V Hotelu Slon poteka dvodnevna delavnica na temo Avtorska pravica na enotnem digitalnem trgu, na kateri so se osredotočili na potrebe avdiovizualnih avtorjev po pravičnem in proporcionalnem nadomestilu. Okrepitev pravic avtorjev na nacionalni in evropski ravni bo po prepričanju organizatorjev okrepila evropsko ustvarjalno ekonomijo.

Generalna direktorica Združenja evropskih filmskih režiserjev (FERA) Pauline Durand-Vialle je uvodoma predstavila postopek nastajanja predloga direktive o avtorski pravici na enotnem digitalnem trgu ter izpostavila težave, ki jih omenjena direktiva naslavlja.

Direktiva naslavlja avtorsko pravico znotraj internetnega okolja in kako zaščititi avdiovizualne avtorje. To, kot je pojasnil predsednik sveta Zavoda AIPA Klemen Dvornik, izhaja iz govora predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja lani septembra, ko je med drugim dejal, da je treba z digitalizacijo sveta dati moč tudi umetnikom in ustvarjalcem in zaščititi njihova dela. Umetnike in ustvarjalce je Juncker označil za kronske dragulje in ustvarjanje vsebin pa za njihov poklic, za kar morajo tudi dobiti plačilo.

"Trikotnik transparentnosti"

Izvršna direktorica mednarodnega Združenja avdiovizualnih avtorjev (SAA) Cecile Despringre je predstavila predlog direktive v delu, ki se nanaša na neodpovedljivo pravico do nadomestila iz naslova distribucije avdiovizualnih del preko svetovnega spleta. V predlogu Evropske komisije je ta obravnavana v 14., 15. in 16. člen oziroma t.i. trikotniku transparentnosti, ki govori o tem, kako zaščititi avtorja.

Poudarila je, da je bil s predlogom direktive storjen prvi korak, zdaj pa bo potrebno izboljšati transparentnost v sektorju v dobro avtorjev, da bodo lahko sledili, kaj se dogaja z njihovimi deli, nato pa vzpostaviti mehanizme, po katerih bi se lahko avtorji pogajali, če bi bili mnenja, da nadomestila niso ustrezna.

Izpostavila je, da je zadevo potrebno urediti na evropski ravni, sicer bo situacije še naprej takšna, kot je sedaj, ko se zakonodaje med državami zelo razlikujejo. Neodpovedljivo pravico do nadomestila za uporabo njihovih del avtorji v nekaterih državah EU sicer že imajo, a ne v vseh. Med drugim je izpostavila še potrebo po kolektivnem upravljanju, saj, kot je dejala, posameznik nima tolikšne moči.

Dvornik je predstavil situacijo v Sloveniji, kjer je v zakonu določeno, da, če v pogodbi ni določeno drugače, vse pripade producentu. Kot je dejal, prenosa pravice ni možno prepustiti pogodbenim razmerjem, saj to v večini držav privede do anomalij, ko na avtorskih pravicah participirajo velike televizijske hiše in ameriški producenti in ne avtorji. V Sloveniji so po njegovih besedah edini, s katerimi je možno skleniti dogovor, neodvisni producenti, ki pa so prav tako na trgu, kot avtorji. Pri velikih producentih, kot je nacionalna televizija, pa je prisotna aroganca in se o tem sploh nočejo pogovarjati.

Kot je še povedala Cecile Despringre, si Evropska komisija omenjeno direktivo sicer želi sprejeti do konca letošnjega leta, vendar je bolj verjetno, da bo sprejeta v prihodnjem letu.

VIDEO Delavnica o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu

A. K.