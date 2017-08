Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Aretacija avantgardnega umetnika, ki je osumljen, da si je med letoma 2011 in 2014 prilastil 68 milijonov rubljev (skoraj milijon evrov), ki jih je ruska vlada namenila za umetnost, je šokirala rusko kulturno javnost. Številne skrbi, da je aretacija znak kratenja umetniške svobode. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umetniki s podpisi v podporo priprtemu Kirilu Serebrenikovu

Med podpisniki tudi Cate Blanchett in Elfride Jelinek

28. avgust 2017 ob 17:49

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Mednarodna skupina umetnikov je rusko državno tožilstvo v odprtem pismu pozvala, naj opusti kazenski pregon proti priznanemu ruskemu gledališkemu in filmskemu režiserju Kirilu Serebrenikovu.

Kot so sporočili iz berlinskega gledališča Schaubühne, število podpisnikov na platformi change.org objavljene peticije narašča vsako uro.

Pobudnika peticije sta bila umetniški vodja gledališča Schaubühne Thomas Ostermeier in dramatik Marius von Mayenburg. Med podpisniki peticije pa so nemška igralka Nina Hoss in njena avstralska kolegica Cate Blanchett, nobelovka Elfriede Jelinek, filmski režiserji Volker Schlöndorff, Danis Tanović in Maren Ade, britanski gledališki režiser Simon McBurney in rusko-nemški pianist Igor Levit.



Ruski preiskovalni odbor je Serebrenikova pretekli teden pridržal zaradi suma goljufije. Odbor preiskuje, ali si je režiser med letoma 2011 in 2014 prilastil 68 milijonov rubljev (skoraj milijon evrov), ki jih je ruska vlada namenila za umetnost.

Umetniki so v odprtem pismu med drugim zapisali: "Nasprotujemo pridržanju Kirila Serebrenikova. Očitki proti njemu so nevzdržni in iz njih gre sklepati, da ga želijo le utišati." V njem so tudi pozvali vlado, naj skuša preprečiti, da režiser postane žrtev politike.

47-letni Serebrenikov je umetniški direktor gledališča Gogolj Center, režiral pa je tudi predstave priznanega Bolšoj teatra. Njegove filme so prikazali na filmskih festivalih v Cannesu in Benetkah. Režiser je imel v preteklih letih že težave z ruskimi oblastmi, saj je bil zelo kritičen nad naraščajočo cenzuro v umetnosti. Lani je opozoril, da se položaj v državi "vrača k najbolj pomilovanja vrednim sovjetskim praksam".

