Umetnine, ki so jih uničili džihadisti, živijo naprej kot glinene miniature

18. januar 2017 ob 19:03

Mosul - MMC RTV SLO/Reuters

Medtem, ko so se iraška vojska pripravlja, da dokončno iztrga Mosul iz rok samooklicane Islamske države, se umetnik v bližnjem kraju Erbil terorju zoperstavlja na drugačen način: v svojem majhnem ateljeju izdeluje glinene replike starodavnih asirskih spomenikov, ki jih je IS uničila.

Ninos Thabet je 18-letni študent - na univerzi v Mosulu je študiral umetnost. Ustvarja miniaturne replike kipov, ki so jih pred dvema letoma in pol džihadisti uničili med zavzemom tri tisoč let stare asirske metropole Nimrud južno od Mosula.

Nimrud, nekdaj prestolnica imperija, ki se je raztezal čez večino antičnega Bližnjega Vzhoda, je eno od številnih arheoloških najdišč, ki so jih vojaki islamske države poteptali in izropali na svojem pohodu skozi Irak in Sirijo v letu 2014. Med artefakti, ki jih danes ni več, so kipi krilatih bikov s človeškimi obrazi (to je asirsko zaščitno božanstvo, lamassu) ter bronasta glava akadskega kralja sargona.

"Zelo boleče je gledati, kako so v par minutah uničene antikvitete, ki so del več tisočletij stare civilizacije," je Thabet pripomnil v intervjuju za tiskovno agencijo Reuters. "Grozno je bilo videti tako nazadovanje naše kulture in naroda."

Islamska država, ki v predislamski kulturni dediščini vidi svetoskrunsko idolatrijo, je lani objavila videoposnetke, na katerih je bilo moč videti džihadiste, kako minirajo, razbijajo ter s tlemi ravnajo murale in kipe v Nimrudu. "Svetu bi rad sporočil, da si želimo obnoviti svojo civilizacijo in umetniško rasti," je pojasnil Thabet.

Samo še tri mesece do popolnoma svobodnega Mosula?

V petek je vojska začela tudi operacijo za osvoboditev univerze v Mosulu, ki jo IS uporablja za bazo, in po podatkih iraških oblasti, za proizvodnjo kemičnega orožja. Zahodni del mesta ostaja v rokah džihadistov. Je sicer manjše od vzhodnega, a so v njem številne ozke ulice, ki onemogočajo dostop vojaškim vozilom.

Iraško vojaško vodstvo verjame, da bi bila lahko operacija v Mosulu uspešno zaključena v treh mesecih, lahko pa bi džihadiste iz mesta pregnali še hitreje. Thabet je s svojo družino iz krščanskega mesta Qaraqosh vzhodno od Mosula pred IS pobegnil v Erbil. Pravi, da mu je v umetnost v uteho, ko je ločen od doma in prijateljev. V izgnanstvu je ustvaril že več kot petdeset malih umetnin; nekatere so dobile mesta na priložnostnih razstavah in v muzejih, druge je prodal zasebnim zbirateljem.



Nimrud je plačal nezamislijivo ceno

Iraške sile so IS iz Nimruda izrinile novembra, takrat je postalo arheologom tudi bolj jasno, kakšne razsežnosti ima v resnici razdejanje. Po tleh so pobirali drobce dragocenih spomenikov. Popolnoma uničen je bil tudi okoli 2.900 let star zigurat, antična asirska struktura v obliki stopničaste piramide, kar je po oceni Unesca eden od največjih udarcev za iraško kulturno dediščino doslej.

Predlani so skrajneži uničili tudi bližnjo severozahodno palačo kralja Ašurnasirpala II. Čudovitih starodavnih skulptur so se lotili kar z macolami in vrtalniki, nato pa so vse skupaj razstrelili.

