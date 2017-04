Umetnine pod drobnogledom: ko je treba reševati novejša dela

Odprtje razstave in začetek 10. Konservatorsko-restavratorske transverzale

25. april 2017 ob 08:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kako povabiti domačo in tujo javnost, da posveti pozornost pomenu razmišljanj in željá posameznih avtorjev ob hranjenju, vzdrževanju in reševanju umetnin, ki so jih ustvarili?

Tudi s tem namenom Oddelek za restavratorstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Steklenem atriju Mestne hiše organizira razstavo Umetnine pod drobnogledom.

Vprašanje etike reševanja novejših umetnin

Najodločilnejše merilo pri konservatorsko-restavratorskih posegih dandanes postaja etika reševanja umetnin, vendar je to merilo, ki še vedno ni dovolj poznano. Želja umetnika je tista, ki je pri reševanju novejših umetnin odločilnega pomena. Posledično se konservatorji oziroma restavratorji poleg študija literature, izvedbe naravoslovnih preiskav in izdelave tehnoloških študij vselej posvetijo tudi pripravi anketnega vprašalnika in obiščejo umetnika.

"Ker so avtorji in njihove namere pri ustvarjanju različni, morajo biti različne tudi rešitve konservatorjev-restavratorjev. Zato rezultati tovrstnih analiz odločilno vplivajo na izbiro načina reševanja umetnin sedaj in v prihodnosti," so zapisali v napovedi razstave, ki spada v sklop nadaljevanja projektov oddelka za restavratorstvo v sodelovanju z drugimi ustanovami, predvsem Moderno galerijo v Ljubljani.

Letošnja jubilejna 10. transverzala

Z razstavo Umetnine pod drobnogledom se tudi začenja letošnja 10. Konservatorsko-restavratorska transverzala, ki bo v več krajih po državi potekala do 9. junija. V okviru dogajanja transverzale se bo zvrstilo več razstav, delavnic, srečanj in predavanj, organizirani pa bodo tudi dnevi odprtih vrat. Natančen razpored dogodkov si lahko pogledate na tej povezavi.

Na današnjem odprtju razstave bo o projektu spregovorila njegova vodja Tamara Trček Pečak, vodja Oddelka za konserviranje-restavriranje MG+MSUM Nada Madžarac pa bo podrobneje predstavila, kakšen je pomen reševanja modernih in sodobnih umetnin. Nato bo še predsednica Društva restavratorjev Slovenije (DRS) Martina Lesar Kikelj namenila nekaj besed letošnji jubilejni konservatorsko-restavratorski transverzali, ki jo odpira prav ta postavitev.

Izpostavljene bodo raziskave del pomembnih slovenskih avtorjev moderne in sodobne umetnosti (kot so Marij Pregelj, Emerik Bernard, Milena Usenik, Gustav Gnamuš, Andraž Šalamun in Maksim Sedej) in etični vidiki reševanja njihovih umetnin.

Odprtje razstave Umetnine pod drobnogledom v Steklenem atriju Mestne hiše bo danes ob 15. uri, na ogled pa bo do 8. maja.

P. G.