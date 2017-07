Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V sklopu projekta, ki je bil del raziskave, so posamezniki z najrazličnejšimi boleznimi obiskovali tečaj, ki je vključeval poezijo in dejavnosti likovne umetnosti. (Slika je simbolična.) Foto: AP 86 odstotkov pacientov, ki so se udeležili glasbenih delavnic, naj bi poročalo o omiljenih simptomih bolezni in boljšem spancu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umetniške dejavnosti na zdravniško predpisan recept?

Nedavna britanska raziskava je potrdila, da umetnost pripomore k zdravju in boljšemu počutju

22. julij 2017 ob 10:59

London - MMC RTV SLO/STA

Sodeč po poročilu dveletne britanske raziskave, bi lahko zdravniško predpisovanje umetniških dejavnosti vodilo v drastično znižanje hospitalizacij, stotine pogovorov in številne študije primera so namreč pokazale, da umetnost pripomore k zdravju in boljšemu počutju.

V raziskavo je bil med drugim vključen projekt organizacije Artlift, ki združuje umetnike in ljudi z najrazličnejšimi boleznimi, od depresije, kroničnih boleznih do raka. V sklopu projekta so obiskovali osemtedenski tečaj, ki je vključeval poezijo in dejavnosti likovne umetnosti, se pravi risanje, slikanje ter kiparstvo.

V raziskavi je sodelovala tudi organizacija Strokestra, ki združuje britanski kraljevi filharmonični orkester in kardiološki center iz mesta Hull. Po njihovi oceni naj bi 86 odstotkov pacientov, ki so se udeležili glasbenih delavnic, poročalo o omiljenih simptomih bolezni in boljšem spancu.

Dobrodošlo znižanje zdravstvenih stroškov

Rezultati raziskave tako kažejo na moč umetnosti ter na povezavo med njo in zdravjem oziroma dobrim počutjem, umetnost pa naj ne bi pomagala samo pri dobrem počutju posameznika, temveč tudi pri njegovem okrevanju po bolezni.

Obenem naj bi pomagala živeti dlje in bolj kakovostno, nezanemarljiv pa je tudi finančni del - nižji zdravstveni stroški, so še pokazali izsledki raziskave.

Sveženj preprostih priporočil za odločevalce

Tako so na podlagi raziskave oblikovali tudi deset priporočil, ki ne potrebujejo novih zakonov ali dodatnih javnih sredstev. Med njimi so ustanovitev centra, ki bi podpiral primere dobrih praks, ter seznanitev politikov in drugih odločevalcev z zdravilno močjo umetnosti, še piše britanski časnik The Guardian.

P. G.