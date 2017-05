Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Instalacijo, ki bo osnova za kemično-akustične eksperimente v živo, bo sestavljalo več manjših formacij kemičnih vrtov v raztopini vodnega stekla (natrijev metasilikat). Foto: Simulaker / Katra Petřiček Na kemične reakcije, pri katerih vidne spremembe nastajajo v razponu od 8 do 48 ur, bodo usmerjene kamere, ki preko mikrokontrolerja zaznavajo spremembe v barvi in obliki. Spremembe učinkujejo na kodo za generiranje zvoka v živo in počasi spreminjajo sozvočje, ki je vseprisotno v galerijskem prostoru. Foto: Simulaker / Katra Petřiček Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umetniški performans, ki je lekcija o osnovah kemobrionike

"Vztrajnostni performans" v Novem mestu

5. maj 2017 ob 11:54

Novo mesto - MMC RTV SLO/STA

V Galeriji Simulaker v Novem mestu se bo nocoj zgodil vztrajnostni perfomans v odprtem laboratoriju Časovni zamik - Kemobrionični vrt. Moči so združili intermedijska umetnica Robertina Šebjanič, kuratorka Ida Hiršenfelder in glasbeni producent Aleš Hieng - Zergon.

Njihova postavitev bo na ogled do 27. maja.

Po besedah Ida Hiršenfelder gre pri "barvitih biomimetičnih morfologijah kemičnih vrtov" za navdušujoče posnemanje življenja. Ključ do teh struktur, ki so bile dolga desetletja zaklenjene v alkimistični sobi čudes, pa je vnovično preučevanje kemobrionike, ki združuje kemijo, fiziko, biologijo in znanost o materialih.

Kemobrionika išče izvor življenja

"Kemobrionika je samorazmnoževanje oziroma rast kemičnih struktur, ki so nagnjene k formiranju vedno večje koncentracije v pogojih osmotskega tlaka in plovnosti. Znanstvenice in znanstveniki v teh abiotskih formacijah ponovno iščejo izvor prototipov biotskih celic. Tako so v zadnjih nekaj stoletjih kemični vrtovi prepotovali pot od imitacije do originala; od otroških ponaredkov življenja do samega izvora življenja na Zemlji," je še zapisala kuratorka.

Po podatkih galerije Simulaker intermedijska umetnica Robertina Šebjanič v svojih delih umetnost prepleta z znanostjo in tehnologijo. Zadnja leta raziskuje predvsem žive sisteme, svoje umetniško-raziskovalne procese pa običajno izoblikuje v avdio-vizualne performanse, zvočna dela in kompleksne potopitvene instalacije.

Kuratorka Ida Hiršenfelder kot avtorica deluje na področju zvočne in intermedijske umetnosti. Zanimajo jo zgodovina medijev, arhivi, njihovo izginevanje in tako imenovana medijska arheologija. Pri projektih, ki so povezani z digitalnimi arhivi, sodeluje z ljubljanskim Muzejem za sodobno umetnost, je tudi članica zvočnega kolektiva Theremidi Orchestra.

Aleš Hieng - Zergon je DJ, glasbeni producent in član kolektiva Synaptic. Pri nastopih uporablja analogno proizvedene, modulirane zvoke in šume ter jih kombinira s terenskimi posnetki. Gradi tudi module za modularne sintetizatorje zvoka in efekte. V naravi, drugih okoljih in industrijskih objektih snema zvoke, ki jih uporablja pri svoji glasbeni produkcij in nastopih.

A. J.