Umrl ameriški džezist in pevec Al Jarreau

Sedemkratni dobitnik grammyja

12. februar 2017 ob 22:25

Los Angeles - MMC RTV SLO

Le nekaj dni po najavi upokojitve je v bolnišnici v Los Angelesu v starosti 76 let umrl sloviti ameriški džezist in pevec popularne glasbe Al Jarreau.

Jarreau je umrl potem, ko so ga prejšnji teden sprejeli v bolnišnico zaradi izčrpanosti. Zaradi teh težav je pred dnevi tudi najavil svojo upokojitev in odpovedal že načrtovane koncerte v letošnjem letu. Natančen vzrok smrti ni znan.

Kot so napisali na njegovi Facebook strani, je umrl ob 6. uri zjutraj po krajevnem času. Ob njem so bili njegova žena in sin ter še nekaj družinskih članov in prijateljev.

Še v petek so prek Facebooka sporočili, da počasi, a zanesljivo okreva. Optimizem je vlivalo sporočilo, da ga je sin zjutraj slišal, kako medicinskim sestram prepeva svojo uspešnico Moonlighting, ki je bila tudi naslovna pesem serije z istoimenskim naslovom.

Izjemen vokal in mojster improvizacije

Jarreau je veljal za enega največjih džezovskih vokalistov in mojstrov vokalne improvizacije. Uspešnica "We're in This Love Together" z albuma "Breakin' Away" leta 1981 mu je prinesla uvrstitev na Billboardovo glasbeno lestvico in s tem tudi komercialen uspeh.

Za svoje glasbeno ustvarjanje je prejel sedem prestižnih glasbenih nagrad grammy, prvo leta 1978. Med njegovimi najbolj znanimi pesmimi so med drugim We're In This Love Together, Trouble in Paradise in Breakin' Away.

Rodil se je kot Alwin Lopez Jarreau 12. marca leta 1940 v ameriški zvezni državi Milwaukee in svoj prvi album izdal leta 1975. Bil je eden od glasbenikov, ki so sodelovali pri projektu "We are the World", s katerim so zbirali denar za pomoč lačnim v Afriki.

V spodnjem posnetku vabljeni k poslušanju ekskluzivnega pogovora Janka Petrovca z Alom Jarreaujem za Radio Slovenija leta 2013.



Nekaj uspešnic Al Jarreauja

