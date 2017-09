Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zen Arcade, drugi album Hüsker Dü, je zgodba o mladeniču, ki zbeži od doma, a ugotovi, da je življenje tam zunaj še veliko slabše. Gre za izjemno pomemben glasbeni izdelek, ki je vplival na oblikovanje žanra alternativnega rocka in še danes uživa kultni status. Foto: SST Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl Grant Hart, soustanovitelj zasedbe Hüsker Dü

Nasprotoval je ponovni združitvi benda

15. september 2017 ob 09:56,

zadnji poseg: 15. september 2017 ob 10:02

New York - MMC RTV SLO

Pri 56 je bitko z rakom izgubil Grant Hart, bobnar in soustanovitelj ameriške kultne alternativne zasedbe Hüsker Dü.

Po razpadu omenjene skupine, ki je z liričnimi temami razširila besedilno področje hardcore punka, je bil Hart na čelu tria Nova Mob, izdal je tudi več soloalbumov. Njegov zadnji je bil dvojni The Argument iz leta 2013, katerega koncept je osnoval na pesnitvi Paradise Lost Johna Miltona, ploščo je navdahnilo tudi Hartovo prijateljstvo z velikim ameriškim pisateljem in umetnikom Williamom S. Burroughsom. Istega leta so o Hartu posneli dokumentarec Every Everything: The Music, Life & Times of Grant Hart. Še maja letos je bil na turneji z zasedbo Meat Puppets and Mike Watt.

Hart se je rodil v Južnem Saint Paulu v Minnesoti leta 1961, z Bobom Mouldom sta se spoznala med delom v prodajalni plošč, leta 1979 pa sta skupaj z basistom Gregom Nortonom ustanovila Hüsker Dü. Prvi singel Statues so izdali v samozaložbi, kasneje pa prišli pod okrilje založbe SST, kjer so izdali več vplivnih EP-jev in albumov, tudi prelomni Zen Arcade (1984) in leto kasneje še New Day Rising.

Hart in Mould sta se izmenjevala pri avtorstvu in vokalih, Hart, čigar slog je bil bolj melodičen, je denimo odpel komade, kot so Girl on Heaven Hill, Diane in Turn on the News. Zasedba je razpadla leta 1988, potem ko so izdali dva albuma pri veliki založbi Warner Bros. V zadnjih letih se je veliko govorilo o ponovni združitvi ikončnega benda, a je Hart vztrajal, da ga sodelovanje pri tem ne zanima.

Novico o Hartovi smrti je na Facebooku objail prav Bob Mould, ki je med drugim zapisal, da je bil Grant Hart "nadarjen vizualni umetnik, čudovit pripovedovalec zgodb in strašljivo nadarjen glasbenik, ki se ga bodo za vedno spominjali vsi, ki se jih je dotaknil njegov duh".

A. K.