Umrl je britanski igralec Robert Hardy

"Oster, eleganten, bleščeč in vedno dostojanstven"

3. avgust 2017 ob 20:10

London - MMC RTV SLO

V starosti 91 let je v Londonu umrl britanski igralec Robert Hardy. Za seboj je imel sedem desetletij dolgo kariero, v kateri je med drugim upodobil Winstona Churchilla, Franklina D. Roosevelta, mlajše generacije pa ga bodo ohranile v spominu predvsem kot ministra za čaranje Corneliusa Shushmaarja iz filmov o Harryju Potterju.

Hardy je živel neverjetno življenje, z uspešno kariero v gledališču, na televiziji in filmu, ki je bila dolga več kot 70 let, so danes sporočili njegovi otroci Emma, Justine in Paul. "Oster, eleganten, bleščeč in vedno dostojanstven. Slavili so ga vsi, ki so ga poznali in imeli radi ter vsi, ki so uživali v njegovih delih," je še zapisala igralčeva družina.

Tolkienov študent

Robert Hardy se je rodil leta 1925 v Cheltenhamu. Na Oxfordu je študiral angleščino, med njegovimi učitelji pa je bil tudi slavni J. R. R. Tolkien. Strast do igre ga je najprej privedla v gledališče, kjer je pri 24 letih na odru nastopil v priredbi drame Williama Shakespeara Koriolan.

Čeprav se je v gledališču oblikoval kot cenjen igralec, je najbolj slovel predvsem po interpretacijah pred kamero, zlasti na malih zaslonih. Ena njegovih prvih televizijskih vlog je bil Kasij iz Othella leta 1955, z leti pa si je ustvaril sloves enega najbolj večstranskih britanskih igralcev. Ko je kariero nadaljeval pred kamero, je postal reden obraz vrste BBC-jevih serij in nadaljevank. Kar 12 let je bil veterinar v seriji All Creatures Great and Small, ki je nastala po priredbi romanov pisatelja Jamesa Herriota.

Nekajkrat se je preizkusil tudi v biografskih zgodbah in bil med drugim britanski premier Winston Churchill, pa tudi ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt. Vloga Churchilla - enega najbolj znanih britanskih političnih oseb, ki ga je upodobil v seriji Winston Churchill: Samotna leta - mu je leta 1982 prinesla nominacijo za bafto. Dve leti pred tem je bil nominiran za All Creatures Great and Small.

Na velikem platnu je med drugim nastopal v filmski priredbi Frankenstein pisateljice Mary Shelley, leta 1995 pa v britanski klasiki Razsodnost in rahločutnost. Churchill je bil večkrat, nazadnje leta 2015 v seriji Winston Churchill: 100 Days That Saved Britain.

Od malih nog predan nastopanju

Hardy je verjel, da igralec ne postaneš, ampak se tak rodiš. Spominjal se je, kako je bil kot majhen deček paž na neki poroki. "Ko sem s pokončno glavo hodil proti oltarju in opazil, da se vse oči obračajo proti meni, mi je notranji glas dejal: to je tisto, pritegni vsako oko." Leta 1981 so mu za njegove zaslužke v igri podelili nagrado poveljnika reda britanskega imperija (CBE), ki je britanski viteški red in ena od najvišjih časti v Veliki Britaniji.

Poročen je bil dvakrat, najprej s Sally Pearson, potem z Elizabeth Fox. Bil je oče treh otrok.

Fascinanten igralec, ki je pripovedoval čudovite zgodbe

Chris Rankin, s katerim sta nastopila skupaj v franšizi o Potterju, je na Twitterju starejšega kolega opisal kot "zelo prijaznega moža, ki je pripovedoval čudovite zgodbe". Christopher Timothy, s katerim sta nastopala vseriji All Creatures Great and Small, pa se ga spominja kot fascinantnega igralca, s katerim je bil užitek delati. "Ni prenašal bedakov, zato je bil včasih težaven. Vendar izredno hvaležen sem bil za njegove izkušnje, samozavest, bistrost in slog."

M. K.