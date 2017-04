Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Tim Pigott-Smith v vlogi princa Charlesa v igri Kralj Charles II. Drama, ki so jo leta 2014 uprizarjali na West Endu, je pripovedovala o prihodnji vladavini trenutnega prestolonaslednika princa Charlesa, ki pa se na prestolu ne odreže najbolje. Pred komaj nekaj desetletji je bilo gledališke obravnave še živečih britanskih monarhov prepovedano uprizarjati na britanskih odrih. Foto: AP Tim Pigott-Smith je imel za seboj 50 let dolgo igralsko kariero. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl je britanski igralec Tim Pigott-Smith

Stari znanec West Enda in Broadwaya

7. april 2017 ob 19:54

London - MMC RTV SLO

V starosti 70 let je umrl britanski filmski in gledališki igralec Tim Pigott-Smith, ki je svoj pečat pustil v filmih, kot sta Kvantum sočutja in Alica v Čudežni deželi.

Predvsem britansko občinstvo si ga bo verjetno najbolj zapolnilo po vlogi v seriji The Jewel in the Crown o zadnjih dneh Britanske Indije, ki so jo predvajali leta 1984. Redno je nastopal tako na odru West Enda kot Broadwaya.

"Z veliko žalostjo sporočam, da je danes zjutraj umrl Tim Pigott-Smith," agentovo izjavo za javnost povzema Independent. Tim je bil eden izmed velikih igralcev svoje generacije. Njegovi stanovski kolegi so ga imeli izredno radi in ga občudovali, številni si ga bodo zapomnili kot gospoda in pravega prijatelja," še piše v izjavi.

Gledališki in filmski umetnosti se je posvečal skoraj 50 let - na malih zaslonih je prvič nastopil leta 1971 v filmu Boswell's Life of Johnson - in v tem času med drugim nastopil v priljubljeni britanski seriji Doctor Who, med novejšimi vlogami pa je treba omeniti priljubljeno nadaljevanko Downton Abbey. Rodil se je leta 1946 v kraju Rugby v Warwickshiru. Leta 1967 je diplomiral na Univerzi v Bristolu, nedolgo zatem pa debitiral v tamkajšnji gledališki družbi Bristol Old Vic. Naslednja postaja je bil Broadway, kjer je leta 1974 nastopil v vlogi Holmesovega kompanjona Watsona.

Odlikovan za prispevek k dramski umetnosti

Leta 1972 se je poročil z igralko Pamelo Miles, s katero je imel sina Toma. Poročena igralca naj bi v prihodnjih dneh skupaj zaigrala kot Willy in Linda Loman v northamptonski produkciji Millerjeve Smrti trgovskega potnika. Prejšnji mesec je Tim Pigott-Smith prejel britanski red za zasluge (OBE) za svoj prispevek k dramski umetnosti.

M. K.