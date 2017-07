Umrl je Celestin Stine Vardjan

Stine Vardjan je v filmski svet vstopil že konec 50. let. Najlepši spomini so povezani s filmi Balada o trobenti in oblaku in Tistega lepega dne režiserja Franceta Štiglica, Naš avto in Srečala se bova zvečer Františka Čapa ter tujimi koprodukcijskimi filmi. Foto: Stane Sršen