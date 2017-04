Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Robert Bogataj je bil znan obraz in glas RTV Slovenija. Foto: Radio Prvi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl je dolgoletni sodelavec RTV-ja Robert Bogataj

Nepogrešljivi glas ponedeljkovih radijskih juter

12. april 2017 ob 09:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po hudi bolezni je pri 52 letih umrl dolgoletni RTV-jev sodelavec Robert Bogataj, radijec in nekdanji voditelj oddaj Klub klobuk in O živalih in ljudeh.

Kot so zapisali sodelavci s prvega programa Radia Slovenija, kjer je bil voditelj ponedeljkovega jutranjega programa, ga bodo ohranili v lepem in prijetnem spominu, svojcem pa izrekajo iskreno sožalje.

Oddaje za otroke Klub klobuk je Bogataj ustvarjal v tandemu z življenjsko sopotnico Meto Ornik, kot velika ljubitelja živali sta bila skoraj dve desetletji tudi urednika oddaje O živalih in ljudeh.

A. K.