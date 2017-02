Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 16 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Drago Klemenčič (11. januar 1938-2. februar 2017). Foto: RTV SLO / Stane Sršen O Dragu Klemenčiču je TRV Slovenija posnel tudi dokumentarni film Zrcalo in svetilnik. Foto: RTV SLO

Umrl je Drago Klemenčič, dolgoletni urednik verskega programa TV Slovenija

Novinar, duhovnik in urednik

2. februar 2017 ob 14:09

Ajdovščina - MMC RTV SLO

Pri 79 letih starosti se je poslovil Drago Klemenčič, ki je v začetku 90. let postal prvi urednik novega verskega programa na Televiziji Slovenija, predtem je bil urednik prvega slovenskega katoliškega tednika Družina.

Drago Klemenčič se je rodil leta 1938 v Stomažu pri Ajdovščini in je veljal za intelektualca primorskega rodu z razvito nacionalno zavestjo, predan ljubezni do slovenskega jezika.

Na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani je študiral teologijo in bil leta 1962 posvečen v duhovnika. Nato je leta 1971 na Lateranski papeški univerzi v Rimu še doktoriral iz teologije.

Urednik novonastalih verskih medijskih vsebin

Klemenčič - duhovnik in publicist - je bil dolga leta urednik prvega katoliškega tednika Družina. Sprva je bil odgovorni urednik med letoma 1965 in 1971, nato pa glavni urednik med letoma 1971 in 1990. Naslednje leto je postal prvi urednik novega verskega programa na Televiziji Slovenija.

Prevedel in uredil je več knjig in zbornikov, med njimi spomine Leopolda Jurce Moja leta v Istri pod fašizmom (1978), Tvoja in moja cerkev (1982), Slomškov simpozij v Rimu (1983), Trinkov simpozij v Rimu (1983) in je avtor več veroučnih knjig.

Po scenariju Romane Kocjančič je Igor Šmid posnel portret dr. Draga Klemenčiča, dokumentarni film Zrcalo in svetilnik, ki si ga lahko pogledate spodaj.

P. G.