Umrl je dramatik in igralec Sam Shepard

Avtor več kot 40 dramskih del

31. julij 2017 ob 18:09

Kentucky - MMC RTV SLO

V starosti 73 let je na svojem domu v Kentuckyju umrl ameriški režiser, dramatik in igralec Sam Shepard. Za svoje filmsko delo je bil nominiran za oskarja, za dramsko pa je med drugim prejel Pulitzerjevo nagrado. Njegov knjižni opus obsega 44 dram, še več knjig, kratkih zgodb, esejev in spominov.

Shepard je po dolgi bitki z amiotrofično lateralno sklerozo umrl v nedeljo, obdan s svojo družino.

Za oskarja za najboljšo stransko moško vlogo je bil nominiran leta 1983 za vlogo pilota Chucka Yeagerja v filmu režiserja Philipa Kaufmana The Right Stuff. Nemara še pomembnejši pečat je pustil v gledališkem svetu, ki mu je podaril številne drame, v katerih ameriško vsakdanjost slika s prepoznavnim prečiščenim poetičnim slogom, pogostimi nadrealističnimi elementi in črnim humorjem.

Leta 1986 je postal član Ameriške akademije umetnosti in književnosti. Veljal je za legendo Broadwaya in leta 2009 so ga kot mojstra ameriške dramatike nagradili s priznanjem Mednarodne fundacije za gledališče Laure Pels. Ob vsem tem se je posvečal tudi pedagoškemu delu in v svoji dolgi karieri predaval in vodil seminarje na več ameriških univerzah.

Ko se je prvič posvetil filmu, je bil Shepard že uveljavljeno gledališko ime. Njegova prva odmevnejša filmska vloga je bila v Nebeški dnevi Terrencea Malicka leta 1978. Čeprav je vedno ostal zapisan predvsem dramatiki, je zapustil več nepozabnih filmskih vlog; med drugim smo ga videli v filmih Jeklene Magnolije, Baby Boom, Resurrection in Country.

V zadnjem obdobju smo ga med drugim videli v filmu The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, Snow Falling on Cedars in Mud. Nastopal je tako rekoč do konca, zadnjič v filmu Never Here režiserke in scenaristke Camille Thoman.

Več sledi.

M. K.