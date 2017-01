Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 29 glasov Ocenite to novico! Gorden Kaye je nastopil v vlogi gostilničarja Renéja, ki je bil priljubljen tako med natakaricami, s katerimi je skrivoma ljubimkal, kot med okupatorji (pri tem imamo seveda v mislih nemškega poročnika Huberta Gruberja), v 84 epizodah serije Alo Alo. Foto: YouTube Priljubljena serija je doživela tudi odrsko različico, v kateri je nastopil tudi Gorden Kaye. Liki serije Alo Alo so osvojili tudi srca slovenskih gledalcev. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl je Gorden Kaye, nepozabni René iz serije Alo Alo

Osrednji lik ene izmed najbolj priljubljenih humorističnih serij

23. januar 2017 ob 17:44

London - MMC RTV SLO

V starosti 75 let je v domu za starejše občane umrl igralec Gorden Kaye, najbolj prepoznaven po vlogi lastnika kavarne Renéja Artoisa iz ene najbolj priljubljenih britanskih humorističnih serij Alo Alo ('Allo 'Allo!).

Kayev je Renéja, gostilničarja v fiktivni francoski vasi Nouvion, ki jo med drugo svetovno vojno zasedajo nemške sile, odigral v tako rekoč vseh epizodah serije. Na BBC-ju so jo predvajali med letoma 1982 in 1992, več ponovitev pa je doživela tudi na slovenskih televizijah.

Nastopil je tudi v odrski različici parodije, ki se ni norčevala iz zgodb druge svetovne vojne, pač pa filmskih oziroma televizijskih obravnav tega zgodovinskega obdobja, zlasti drame Tajna vojska (Secret Army).

Kaye se je rodil leta 1941 v Huddersfieldu. V svoji avtobiografiji se je Kaye opisal kot "sramežljivega in homoseksualnega fanta prekomerne teže", ki se je z igralstvom začel ukvarjati, da bi popravil lastno samopodobo. Na začetku kariere je odigral nekaj manjših filmskih vlog (The Party's Over iz leta 1965), vendar kmalu svoje pravo mesto našel na televiziji.

Prvi preboj je doživel v med britanskimi gledalci prav tako priljubljeni seriji Coronation Street, v katerem je igral Bernarda Butlerja, nečaka Elsie Tanner. Pred Renéjem, ki ostaja njegova najbolj prepoznavna vloga, je nominiranec za bafto nastopil v celi vrsti humorističnih nanizank, med drugim v Till Death Us Do Part, It Ain't Half Hot Mum in Are You Being Served?

René, srce okupirane francoske vasice

Leta 1982 so mu poslali scenarij za pilotno epizodo serije Alo Alo, ki sta jo zasnovala David Croft in Jeremy Lloyd. Ponudila sta mu vlogo osrednjega lika, lokalnega gostilničarja Renéja Artoisa, razpetega med francoskim odporniškim gibanjem in pa nemškim poveljstvom, ki redno zahaja v njegovo gostilno. To je bil začetek dolgega sodelovanja, saj je šarmantnega Renéja Kaye odigral v 84 epizodah, pozneje pa tudi številnih odrskih uprizoritvah.

Podobno kot vsi drugi protagonisti serije, so postale tudi Renéjeve neštetokrat ponovljene fraze v popularni kulturi tako rekoč ponarodele - 'ti, trapa' in pa 'utihni, stara vešča', "ljubeznive" besede, ki ju je v vsaki epizodi namenil svoji ženi Édith in nepokretni tašči. Pred ženo je ves čas prikrival ljubimkanje z natakaricama v gostišču, pa tudi vodja ženskega predstavništva Odpora Michelle ob njem ni bila ravnodušna, niti nemški poročnik Hubert Gruber.

Leta 1990 je bil hudo poškodovan v prometni nesreči med viharjem. Med okrevanjem po peturni operaciji na možganih sta se dva novinarja časopisa Sunday Sport preoblekla v zdravnika in se pretihotapila k zvezdniku v sobo, kar je sprožilo burno ogorčenje javnosti, prizivno sodišče pa je njuno dejanje označilo za "grozljiv poseg v zasebnost". Kljub resnosti poškodb se je Kaye vrnil pred kamere in odigral še dve sezoni serije.

Nazadnje je Kaye na malih zaslonih nastopil leta 2007, prav v posebni epizodi serije Alo Alo, ki je ponovno skupaj zbrala več članov prvotne igralske zasedbe. Predtem pa je nastopil tudi v BBC-jevi seriji Revolver (leta 2004).

Takšnega Renéja ne bo več

Njegovi stanovski kolegi in drugi predstavniki televizijskega ter filmskega sveta se po poročanju že poklanjajo temu "čudovitemu komičnemu igralcu". Igralka in pevka Su Pollard, ki je s Kayem nastopila v radijski komediji For Better or for Worse ga je opisala kot zelo bistrega, duhovitega in zabavnega. "Držal se je zase, vendar je bil zelo ljubezniv in je vedno rad pokramljal z oboževalci. Izredno je bil hvaležen, da je svojo strast lahko združil z delom." Vicki Michelle, ki je v seriji igrala njegovo ljubico in natakarico Yvette, je na Twitterju zapisala: "Zelo užaloščena ob novici o Gordenu Kayu, brilijantno nadarjenemu igralcu, popolnemu profesionalcu, ki je ljubil svet. Takšnega Renéja ne bo več."

So sad to hear news of Gorden Kaye A brilliantly talented actor consummate professional, loved the world over There'll never be another Rene pic.twitter.com/EVcsxwtxSp — Vicki Michelle (@vickimichelle) January 23, 2017

M. K.