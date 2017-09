Umrl je Harry Dean Stanton, najbolj znan po vlogi v filmu Pariz, Teksas

Hollywoodski hedonistični posebnež

16. september 2017 ob 11:10

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Poslovil se je ameriški igralec Harry Dean Stanton, ki se je v zgodovino zapisal z vlogami v več filmih, ki danes veljajo za kultne, med drugim v Osmem potniku, Zeleni milji in Maščevalcih, najbolj prepoznavna pa je njegova glavna vloga v filmu Pariz, Teksas.

Leta 1926 v Kentuckyju rojeni Harry Dean Stanton je v šestih desetletjih igralske kariere nastopil v več kot 150 filmih in televizijskih produkcijah.

V filmu ceste Pariz, Teksas, ki ga je leta 1984 režiral Wim Wenders, je igralec upodobil očeta, ki trpi za amnezijo. Film je Wendersu prinesel zlato palmo na festivalu v Cannesu. Scenarij zanj sta napisala L. M. Kit Carson in prav tako pred kratkim umrli Sam Shepard. Glasba je delo slavnega Rya Cooderja, poleg Stantona pa nastopata še Dean Stockwell in Nastassja Kinski.

Videti ga je bilo mogoče med drugim še v filmih Pobeg iz New Yorka, Lepotica v rožnatem, Zadnja Kristusova skušnjava, Divji v srcu in v drugem delu Botra.

Zadnja odigrana vloga še prihaja na velika platna

Med njegovimi zadnjimi filmi je vloga poligamnega patriarha Romana Granta v televizijski seriji Big Love (slov. Velika ljubezen), septembra pa v ameriške kinematografe prihaja film Lucky (slov. Srečen) v režiji Johna Carrolla Lyncha, v katerem ima osrednjo vlogo.

Ameriški filmski kritik Roger Ebert je nekoč dejal, da noben film, v katerem bodisi Stanton bodisi Michael Emmet Walsh nastopita v stranski vlogi, ne more biti slab. Andrej Gustinčič pa je pred leti o njem zapisal: "V Hollywoodu naj bi bili igralci uglajeni. Morda se je Stanton temu izognil, prav zato ker ni bil zvezdnik, tako se mu ni bilo treba pretvarjati. Morda pa niti ne bi mogel biti uglajen, tudi če bi hotel. Vsekakor v filme, v katerih nastopa, vnese nekaj ganljivega življenja."

Igralec je bil dober prijatelj hollywoodskih velikanov Jacka Nicholsona, Seana Penna in Marlona Branda, znan je bil tudi kot uživač, ki se je rad predajal kadilskim in pivskim užitkom. Igral je tudi harmoniko in imel tudi svojo skupino The Harry Dean Stanton Band, ki je izvajala mariachi glasbo, pa tudi džez in druge žanre leta 1984, piše francoska tiskovna agencija AFP.

David Lynch, s katerim je sodeloval pri njegovi televizijski seriji Twin Peaks - tudi pri njeni obuditvi -, je ob novici o igralčevi smrti tvitnil, da nas je zapustil veliki Harry Dean Stanton. Dodal je, da so ga vsi povsem upravičeno oboževali, saj je bil velik igralec in hkrati izreden človek.

Harry Dean Stanton je umrl v petek v losangeleški bolnišnici v starosti 91 let.

P. G.