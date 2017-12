Umrl je igralec Jernej Šugman

Večkrat nagrajeni prvak Drame

10. december 2017 ob 19:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V 49. letu starosti je umrl Jernej Šugman, eden najplodnejših in najbolj cenjenih slovenskih igralcev.

Iz Drame so za Delo potrdili, da je umrl zaradi srčne kapi.

Prvak ljubljanske Drame je v gledališču upodobil nekatere največje like, od Kralja Leara in Hamleta do Julija Cezarja in Ojdipa. Veljal je za igralca najzahtevnejših vlog. Med naslovne vloge, ki jih je oblikoval, sodi že legendarni Baal v režiji Eduarda Milerja, za katerega je prejel med drugim Borštnikovo nagrado za igro.

Zrele, ponotranjene, s kipečo, a neizbruhnjeno energijo je oblikoval like v Korunovih režijah: Maksa v Kralju na Betajnovi ali Komarja v Hlapcih, Astrova v Stričku Vanji, Rogožina v Idiotu ali Dimitrija v Bratih Karamazovih, Falaca v Strniševih Ljudožercih in Kralja Leara.

Izkazal se je tudi na televizijskem področju, še posebej v nanizanki Teater Paradižnik kot nepozabni vratar Veso, v Vrtičkarjih in v Naši mali kliniki.

Obsežen je tudi njegov filmski opus - med drugim smo ga lahko gledali v Predmestju, Sladkih sanjah, Kratkih stikih, Lahko noč, gospodična, Zvenenju v glavi in letos v Nočnem življenju. Sinhroniziral je tudi več risank, med drugim je posojal glas očiju pujsu v Pujsi Pepi.

Trikratni Borštnikov nagrajenec

Za svoje delo je prejel številne nagrade, med drugim tri Borštnikove nagrade, nazadnje lani za izjemno naslovno vlogo v predstavi Kralj Ubu, ki mu je prinesla tudi zlati lovorjev venec na gledališkem festivalu MESS v Sarajevu. Prejel je tudi več Severjevih nagrad in nagrad revije Stop za najboljšega igralca leta.

Nad njim niso bili navdušeni samo kritiki, ampak je veljal za enega najbolj priljubljenih igralcev pri nas, ki je obvladal tako resne dramske vloge kot humorne, saj je imel odličen občutek za komedijo.

Sin igralskih veteranov

Leta 1968 v Ljubljani rojeni Šugman je med letoma 1988 in 1992 študiral na AGRFT-ju, študij pa zaključil z vlogo Astrova v Čehovem Stričku Vanji. Za vlogo je prejel Severjevo (1992) in Prešernovo nagrado (1993) za študente. Še istega leta se je zaposlil v Drami, ki ji je ostal zvest do konca.

Šugman je bil sin igralskih veteranov Zlatka Šugmana (umrl leta 2008) in Maje Šugman, za seboj pa je zapustil dva otroka. Šugman bi rojstni dan praznoval 23. decembra, do konca meseca pa je imel predvidenih še več nastopov v predstavah Kralj Ubu, Art, Hlapci in Jugoslavija, moja dežela. V Ubuju bi moral nastopiti tudi jutri.

Aprila letos je Šugmana v oddaji Od blizu gostila Vesna Milek, lani pa v oddaji Profil Marjana Ravnjak. Oba pogovora si lahko ogledate spodaj.

