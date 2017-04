Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Demme se je podpisal pod več filmskih uspešnic, za film o Hannibalu Lectorju, ki ga je igral Anthony Hopkins, lovila pa ga je agentka Clarice Sterling (Jodie Foster) je prejel tudi oskarja za najboljšo režijo. Foto: Reuters S kanadskim pevcem Neilom Youngom na festivalu Sundance leta 2006. Njegov dokumentarni film 'Neil Young: Heart of Gold" je takrat odprl festival. Foto: EPA V Benetkah leta 2015 z nagrado za vizionarski pogled Persol. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl je Jonathan Demme, režiser uspešnic Ko jagenjčki obmolknejo in Filadelfija

Oskarja za režijo je prejel leta 1992

26. april 2017 ob 20:03

New York - MMC RTV SLO/Reuters

V 74. letu starosti je umrl režiser Jonathan Demme, ki se je med drugim podpisal pod filma Filadelfija in Ko jagenjčki obmolknejo, ki mu je leta 1992 prinesel oskarja za najboljšo režijo.

Novico o njegovi smrti je potrdila njegova predstavnica za stike z javnostmi, ki je pojasnil, da je umrl zaradi zapletov bolezni, bolehal je za rakom na požiralniku. "Jonathan je umrl v svojem stanovanju na Manthattnu, v navzočnosti svoje žene, Joanne Howard, in njunih treh otrok. Umrl je zaradi zapletov raka na požiralniku," je zapisala Annalee Paulo.

Triler Ko jagenjčki obmolknejo mu je leta 1991 prinesel oskarja za najboljšo režijo. Film o morilcu Hannibalu Lecterju (zaigral ga je Anthony Hopkins), ki ga lovi FBI z agentko Clarice Sterling (Jodie Foster) je šele kot tretji film v zgodovini osvojil oskarje v petih ključnih kategorijah: za najboljši film, najboljšega režiserja, najboljši scenarij (Ted Tally), najboljšo glavno moško (Hopkins) in žensko vlogo (Foster).

Demme je veljal za eklektičnega režiserja, čigar opus se je raztezal od trilerjev, dram, dokumentarnih filmov o vodilnih glasbenikih do režije videospotov. Med drugim se je podpisal pod triler Mandžurski kandidat (2004) z Denzlom Wanshingtonom in Meryl Streep, kritiško opevano dramo Rachel se poroči (2008) z Anne Hathaway in filmsko priredbo romana Toni Morrison Ljubljena (1998).

Režiral je tudi številne koncerte in glasbene dokumentarne filme, med njimi o Bruceu Springsteenu, Kennyju Chesneyju, Talking Heads in Neilu Youngu, pa tudi Justinu Timberlakeu+The Tennessee Kids. Leta 2007 je posnel dokumentarni film o knjižni turneji nekdanjega ameriškega predsednika Jimmyja Carterja, ki je predstavljal svojo knjigo Palestine: Peace not Apartheid.

Leta 2010 se je prvič podal v gledališče, podpisal se je pod režijo drame Family Week. Režiral je tudi več glasbenih videospotov, med njimi za Suburban Lawns, New Order in Brucea Springsteena. Njegov zadnji film je bil Rokerica (Ricki and the Flash), v katerem je Meryl Streep upodobila starajočo se rock zvezdo, njegov zadnji projekt pa režija epizode Foxove kriminalne serije Shots Fired, ki bo predvajana prav danes.

Hollywood žaluje

Na njegovo smrt so se že odzvali številni zvezdniki. Njegova smrt "Jonathan nas je naučil, kako veliko srce ima lahko človek, in kako nas bo vodilo, kako živimo in s čim se preživljamo," je ob smrti dejal Tom Hanks, ki je v Filadelfiji (1993) igral glavno vlogo za aidsem obolelega odvetnika Andrewa Becketta, za katero je prejel oskarja in zlati globus za glavno moško vlogo. Film je oral ledino pri filmskem osveščanju javnosti o bolezni.

Režiser Ron Howard je na Twitterju zapisal, da je "bil velik umetnik, humanitarec, aktivist in topel spodbujajoč kolega." Berry Jenkins, režiser Mesečine, letošnjega prejemnika oskarja za najboljši film, se je spomnil velike podpore Demma, ko je njegov film začel pohod po festivalih. "Moj Demme je bil najprijaznejši, najdarežljivejši. Velik človek," je zapisal na Twitterju.

Režiserja bodo pokopali v ožjem družinskem krogu.

K. T.