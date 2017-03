Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Poezijo mu je že v otroštvu predstavil oče, ki je bil prav tako pesnik, in Derek Walcott je od tedaj vedel, da je lirika nekaj, čemur želi posvetiti svoje življenje. Foto: EPA Med Walcottovimi najbolj znanimi deli, je ep Omeros, predelava trojanske vojne kot socialnega konflikta med karibskimi ribiči. Foto: EPA Žirija za Nobelovo nagrado je Walcottov slog opisala kot melodičen in senzitiven. Foto: EPA Prvo pesniško zbirko je izdal pri 18 letih, bil pa je priznan tudi kot slikar in dramatik. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl je "karibski Homer" Derek Walcott

V slovenščino je prevedena njegova zbirka Okus soli z ustnic vetra

17. marec 2017 ob 18:47

Fort-de-France - MMC RTV SLO/STA

V starosti 87 let je umrl karibski pesnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost Derek Walcott, ki je v svojih delih združeval karibsko občutenje sveta s kulturno tradicijo Zahoda.

Literata, ki ga kritika uvršča med največje karibske poete, je bil do razglasitve Nobelove nagrade za književnost leta 1992 v širši javnosti slabo poznan . Podelitve prestižnega priznanja je vse spremenila in pesnika, potomca sužnjev, izstrelila v svetovno pesniško orbito. Žirija za Nobelovo nagrado je takrat v obrazložitvi med drugim poudarila multikulturne razsežnosti njegove poezije. "Njegov slog je melodičen in senzitiven," je med drugim zapisala.

S poezijo od otroških let

Tistega leta je v nekem intervjuju dejal, da je pisal, odkar pomni. Dobro se je spominjal, kako je mati, po poklicu učiteljica, doma recitirala Shakespearja. Očeta je izgubil, ko je bil še majhen, a vse življenje je z njim ostala poezija, ki jo je pisal. "Te vrste zven sem slišal doma, ko sem bil še zelo mlad. Vedno sem vedel, kaj želim v življenju početi - pisati, predvsem poezijo."

Pesnik, ki so ga označevali za karibskega Homerja, je v svojih delih prepletal mite in ustno izročilo domačega otoka Sv. Lucije. Tam se je rodil 23. januarja leta 1930 in na karibskem otoku tudi sklenil svoje življenje. Po študiju na Jamajki se je leta 1953 preselil v Trinidad, kjer je deloval kot gledališki in likovni kritik.

Parafraza tronajske vojne kot konflikt med karibskimi ribiči

Walcott je bralcem zapustil zbirke, kot sta In A Green Night: Poems 1948-1960 ter epsko delo Omeros, predelavo trojanske vojne kot socialnega konflikta med karibskimi ribiči. V angleščini se je sicer podpisal pod 20 pesniških zbirk in kar 30 dramskih tekstov.

Walcott, ki se je rodil 23. januarja leta 1930 Castriesu na otoku sv. Lucija, je svojo prvo pesniško zbirko izdal pri 18 letih. Pesnik in dramatik se je posvečal tudi slikarstvu, pisal pa je tudi gledališke in umetnostne kritike. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen. Poleg Nobelove nagrade je leta 2011 prejel priznanje Thomasa Stearnsa Eliota za zbirko White Egrets. Ob prejemu nagrade MacArthurjeve fundacije je Walcott dejal, da je prijetno dobiti nagrado, saj mu za nekaj časa zagotovi veliko mero varnosti. "Težko postano, ko je zmanjka," je dodal. Ob poimenovanju same nagrade (t. i. štipendija geniju) pa: "Ideja 'genija' je zelo slaba konotacija," je dejal tedaj. "Ne zanikam dejstva, da sem nadarjen. Ne zanikam dejstva, da dobro pišem ... Zame je to dar. Zaradi tega daru se čutim blaženega."

Leta 1982 je kandidiral za mesto profesorja poezije na Oxfordu, vendar pa se je umaknil, potem ko so na akademiki univerze prejeli več anonimnih pisem, ki so ga povezovala s spolnim napadom. Profesorica, ki je bila pozneje imenovana na to mesto, je odstopila le nekaj dni po prevzemu funkcije, potem ko se je razvedelo, da je o domnevah obveščala medije, piše BBC.

V slovenščini lahko prebiramo njegove zbrane pesmi Okus soli z ustnic vetra v prevodu Vena Tauferja in Jureta Potokarja.

Pesniku se je ob smrti poklonila Fundacija za kulturni razvoj Sv. Lucije, ki je v izjavi za javnost zapisala, da je svet izgubil enega najslavnejših literarnih ikon. "Sožalje izrekamo ljudem Sv. Lucije, ki ga brez dvoma s ponosom imenujejo resničnega sina sv. Lucije". Spomnili so, da je bil glasen zagovornik kulture in dediščine otoka ter opozarjal na nujnost njene ohranitve. "... njegova ljubezen do Sv. Lucje in Karibov je odsevala iz njegovih številnih literarnih omemb 'doma'".

M. K.