Umrl je Nelsan Ellis, zvezdnik vampirske serije Prava kri

V priljubljeni seriji je imel eno od glavnih vlog

9. julij 2017 ob 08:32

V 39. letu starosti je umrl zvezdnik televizijske serije Prava kri, ameriški igralec Nelsan Ellis. Vzrok smrti naj bi bil zaplet pri težavah s srcem.

Novico je potrdila igralčeva zastopnica Emily Gerson Sains, poroča BBC. Ob tem je povedala: "Bil je izjemen talent in njegove besede ter bližina bosta za vedno pogrešani."

Ellis je imel v HBO-jevi seriji Prava kri eno od glavnih vlog. Igral je lik z imenom Lafayette Reynolds, nastopil pa je v vseh 81 delih vampirske zgodbe, ki je nastajala med letoma 2008 in 2014. Posnetih je bilo sedem sezon.

Priljubljeni igralec je med drugim igral tudi v filmu The Help, v katerem se je leta 2011 pojavil ob Emmi Stone, Violi Davis in Octavii Spencer. Kot Martin Luther King Jr. je nastopil v filmu režiserja Leeja Danielsa The Butler, pevca Bobbyja Byrda pa je upodobil v filmu o Jamesu Brownu Get On Up. Nazadnje smo ga lahko spremljali v detektivski seriji Elementary, ki se ji je pridružil v peti sezoni.

Preminulemu igralcu so se že poklonili številni zvezdniki. Kristin Bauer, ki je z njim sodelovala pri seriji Prava kri, je na Instagram zapisala: "Bil je eden najbolj prikupnih, najbolj nadarjenih ljudi, kar sem ji poznala. To so grozne novice za vse nas. Počivaj v miru, Nelsan. Pogrešali te bomo."

Michael McMillian, še eden od zvezdnikov omenjene serije, pa je na Twitter zapisal, da je bil ob novici pretresen, ter dodal, da je bil Ellis genij s čudovito dušo.

